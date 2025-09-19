Въпреки пререканията с Тръмп: Европейската комисия прие пакет №19 със санкции срещу Русия

Въпреки слуховете за дълго отлагане Европейската комисия прие нов пакет от санкции срещу Русия - №19 от началото на пълномащабната война на диктатора Владимир Путин в Украйна, потвърди главният говорител на изпълнителния орган на ЕС Паула Пиньо днес, 19 септември. Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен и върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас ще представят подробности в изявление за медиите по-късно днес, добави тя.

Забавянето

Само преди три дни, на 16 септември, брюкселското издание Politico съобщи, че Европейската комисия ще отложи представянето на следващия пакет от санкции срещу Русия. Информацията гласеше, че кръг №19 от наказателните мерки срещу Москва заради агресивната ѝ война в Украйна няма да бъде обсъден от посланиците на 17 септември, както се очакваше. Източници от ЕС казваха, че отлагането е за неопределен период.

В момента блокът все още търси отговор на искането на американската администрация. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова ЕС да прекрати по-бързо покупките на руски петрол и газ, за да може Вашингтон също да засиляи санкциите срещу Москва. Републиканецът настоява и за това държавите от НАТО и ЕС да наложат мита на Китай заради покупките на руски петрол. Унгария и Словакия обаче отказват да се откажат от енергийните си връзки с Москва, а ЕС не желае да извърши буквално самоубийство с по-високи мита срещу Пекин.

Снимка: Getty Images

Какво ще включва пакетът?

Дипломати твърдяха, че новият пакет санкции, когато бъде приет, ще включва ограничения спрямо руски банки, "сенчестия флот" на диктатора Владимир Путин, който заобикаля санкциите, и др.

Имаше идея в Брюксел и за ограничаване на издаването на туристически визи за руснаци, както и спиране на движението на руски дипломати извън страната в ЕС, в която са акредитирани, дори да имат шенгенска виза. Това обаче е малко вероятно, защото твърде много държави изразяват несъгласие, съобщи на 18 септември кореспондентът на Радио "Свобода/Свободна Европа" в ЕС Рикард Йозвяк: По-малко руски туристи в ЕС и котва за Митрофанова: Брюксел с идеи за 19-ия пакет санкции.