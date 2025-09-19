Войната в Украйна:

Япония: Засега няма да признаваме палестинска държава

Япония не планира да признава палестинска държава по време на заседанието на Общото събрание на ООН по-късно този месец, заяви днес министърът на външните работи Такеши Ивая, цитиран от Ройтерс и БТА. Той добави, че пред Токио, който подкрепя двудържавно решение на конфликта в Близкия изток, не стои въпросът дали да признае палестинската държава, а кога да го направи.

Припомняме, че някои от големите европейски страни твърдо се обявиха за двудържавно разрешаване на конфликта в Ивицата Газа

Още: Великобритания обяви кога признава независима Палестина

Докато намеренията на Франция, Великобритания и Канада да признаят Палестина за държава се подчертават все повече,

германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че страната му няма да го направи, защото все още няма условия, а същевременно признаването трябва да бъде крайната цел. Великобритания заяви,

Още: Нетаняху: Няма да има палестинска държава

че ще признае Палестина, ако Израел не спре дейността си. В същото време във Великобритания има обществен натиск за признаване на Палестина.

Сред европейските държави Португалия обяви процес за признаване на палестинската държава.

Още: Гърция каза кога ще признае независима Палестина

