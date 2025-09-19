Войната в Украйна:

Румъния очаква нови провокации от Русия

19 септември 2025, 14:04 часа 190 прочитания 0 коментара
Румънският министър на националната отбрана Йонуц Мощяну предупреди, че ще има нови провокации от страна на Русия и подчерта значението страната да демонстрира готовност за защита, съобщи „Диджи 24“, цитирана от БГНЕС.

„Ще продължим да виждаме подобни предизвикателства. Сигурен съм, че както в Полша, така и в Румъния те ще продължат. Важно е да вземаме решения разумно и да покажем, че сме готови да действаме заедно със съюзниците си“, каза заяви Мощяну.

Министърът напомни, че Румъния е част от „големия защитен чадър“ на съюзниците (от НАТО – бел.ред.), докато някои румънци наблюдават войната буквално от балконите си в Тулча.

По повод останките от дрон, открити в Констанца, министърът уточни, че се извършват проверки, като при наличие на неизбухнало устройство всички компетентни служби се намесват незабавно.

„Имаме над 20 случая, в които отломки от дронове падат на румънска територия след унищожаване от украинската противовъздушна отбрана,“ каза още Мощяну.

Спасиана Кирилова
