19 септември 2025, 14:39 часа 324 прочитания 0 коментара
НЗОК се оплака на ГДБОП: Фишинг измамите от наше име продължават

Продължават нашумелите още миналия месец измами с фалшиви съобщения от името на здравната каса. Ръководството на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) уведоми Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” (ГДБОП) и Дирекция “Киберпрестъпления” в Министерство на вътрешните работи (МВР) заради продължаващите опити за измама от името на НЗОК. Органите на МВР са информирани за установените от НЗОК модели на измама по e-mail и чрез sms. Препратени са получените в Здравната каса сигнали от граждани за извършване на проверка по компетентност.

Изпратени са писма и на собствениците на популярни български платформи за предоставяне на e-mail кореспонденция.

В тях са информирани, че техните услуги се използват за фишинг атаки с цел подвеждане на потребителите им и неправомерно придобиване на лични данни и/или финансови средства.

Уж ще възстановяват пари

От компаниите се очаква предприемане на необходимите действия за блокиране и ограничаване на подобен тип електронни писма.

Снимка iStock

По този начин ще се предотвратят измами и ще се защитят потребителите им, чрез добавяне в Spam-филтри им ключови думи и фрази като:

„възстановяване на здравноосигурителни средства“, „здравноосигурителни вноски“, „предплатена сума“ и „въведете вашия ЕГН/ЛНЧ“.

Ръководството на НЗОК припомня, че институцията уведомява пациентите, чрез съобщения, единствено за статуса на техните протоколи, с които се предписват

 лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК, както и за издадените ЛКК протоколи и заявления за отпускане на помощни средства и ремонти и за издадените от НЗОК/РЗОК одобрения по постъпилите заявления.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
НЗОК ГДБОП измама фишинг мейли
Видео
