Почистват АМ “Струма“, има промени в движението

От 23 септември (вторник) до 26 септември (петък), между 6:30 ч. и 16 ч. ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участъка от АМ “Струма“ между 10-и и 37-и км на територията на област Перник.

При изпълнение на дейностите за почистване на облицованите окопи временно ще се ограничава достъпът до аварийните ленти в отсечката от 10-и км до п. в. “Долна Диканя“ /37-и км/, в която ще се разполага нужната техника. Трафикът в двете посоки ще преминава в активната и скоростната лента.

Агенция “Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.