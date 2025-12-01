Министерството на културата е "сценарна дупка": "Филмаутор" иска оставки и вижда солидни санкции за България

"България остава единствената държава в Европейския съюз, в която българските автори и колегите им от цял свят не получават възнаграждение от препредаване. Повтаряме за яснота и историческа документация: Нито. Един. Лев.", това се казва в позиция на организацията за колективно управление на авторски и сродни права върху аудиовизуални произведения - "Филмаутор", публикувана в официалния ѝ сайт. Отвореното писмо е адресирано до председателя на Комисията по културата и медиите Тошко Йорданов и до министъра на културата Мариан Бачев.

Снимка: БГНЕС

Още: Когото и да сложат за министър на културата, той е обречен: Мнението на Александър Сано и Веселин Плачков

От "Филмаутор" припомнят, че изминаха две години от приемането на последните промени в Закона за авторското право и сродните му права - промени, закъснели и обезсмислени от собствената си невъзможност да бъдат приложени. "Въпреки новите правила на директивите от 2019 г. и промяната от 01.12.2023 г., всичко е по логиката на пиратска VHS касета. Кабелните и сателитни оператори продължават да препредават, без да плащат за филми, български или чужди, като генерират половин милиард лева приходи от платена телевизия. Платена телевизия, без да се плаща съдържанието, което я прави платена.", се казва в позицията на "Филмаутор".

МК като "сценарна дупка"

Според членовете на организацията Министерството на културата е заело много удобна позиция на зрител, "защото... се тревожи как плащането на стотинки на абонат ще се отрази на комфорта на мрежите. Това не е грешка. Не е незнание. Не е неразбиране. Това е избор." В позицията се казва още, че отказът да се създадат правила за тарифи е "зле маскирано бездействие", обслужващо бизнесите на големите компании, но наказващо творците. "В киното наричаме това бездействие "сценарна дупка". В живота – законодателен провал. Чухме ясно посланието ви "Оправяйте се сами". И ние го правим", пишат от "Филмаутор" и добавят, че ще заведат дела за бездействие. "България вече е глобена с близо 4 милиона лева за забавено въвеждане на двете директиви 2019/789 и 2019/790. Следващите санкции ще дойдат за отказа да се приложи онова, което в останалата част от ЕС е елементарен правен рефлекс", се казва още в позицията в официалния сайт на "Филмаутор".

Още: Културното министерство обясни кой е виновен за глобата от 4 млн. лв. от ЕС, но мълчи за неспазването на закона

Снимка: БГНЕС

На финала от организацията призовават за оставки: "Знаем, че културата ни е в периферията на политическия радар - далечна, размазана точка. Но вашето нищоправене се вижда отчетливо и от Брюксел, и от целия сектор тук. Затова, ако не можете или не желаете да се справите с ролята си, дайте я на друг. В този случай това се нарича: ОСТАВКА."

Още: Бюджетът за култура през 2026 г.: Съобразяване с реалностите или нула ръст и неадекватност?