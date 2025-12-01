Спорт:

Карлос Насар със силни думи за Любо Пенев: Обичаме го и сме зад него! (ВИДЕО)

Спортист №1 на България за 2024 година Карлос Насар започна пресконференцията, на която подписа официално договор с Българска федерация по вдигане на тежести, със силно послание към легендарния ни нападател Любослав Пенев. Звездата на световните щанги заяви, че обича Ел Голеадор и застава зад него в борбата с коварната болест. Както е известно, Пенев е хоспитализиран в германска болница.

"Желая на всички българи здраве, щастие и радостно посрещане на Рождество Христово и Нова година. Нека стартираме новата година с много успехи и радости. Искам да започна със съобщение към Любо Пенев - много голям наш футболист. Искам да знае, че, ако гледа това, го обичаме и заставаме зад него в битката с коварното заболяване", започна Карлос Насар своята пресконференция и потвърди думите на водещата на брифинга, че същото важи и за Борислав Михайлов.

Вече е известна и причината за тежкото състояние на Любо Пенев. Рак на бъбрека мъчи бившия нападател на ЦСКА, Валенсия и Атлетико Мадрид. Той не може да бъде подложен на химиотерапия от лекарите, тъй като организмът му е много изтощен. До момента екипът от нефролози не се наема с прогноза за шансовете на Любо Пенев да се пребори с коварната болест.

Преди повече от 30 години Пенев страдаше от подобно заболяване. В средата на 90-те години на миналия век лекарите го диагностицираха с рак на тестиса. Това го извади и от състава на националния отбор за Световното първенство в САЩ през 1994 г., тъй като се нуждаеше от спешно лечение.

