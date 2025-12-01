Любопитно:

01 декември 2025, 16:14 часа 377 прочитания 0 коментара
Целият път в стъкла: Камион разсипа бутилки край София

Изпаднали от камион празни бутилки направиха път край София целия в стъкла. Движението по път I-8 София  – Сливница при разклона за Пролеша, община Божурище, е временно в една лента поради разпилян товар от тежкотоварен автомобил, съобщиха от пресцентъра на Агенция “Пътна инфраструктура“(АПИ). 

Камионът е превозвал празни стъклени бутилки, каза за БТА кметът на село Пролеша Григоров Григоров. По думите на кмета причината за инцидента „най-вероятно е незакрепен товар, неправилно поставяне на чергилото“. 

Той посочи, че на място има екипи на полицията и почистваща техника и персонал, които чистят пътя от стъклата.  

Не е съобщено за жертви или ранени, каза още кметът. 

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
