Вучич заговори по-конкретно за избори в Сърбия

„Навлизаме в изборна година, ще имаме избори най-късно след година“, каза сръбският президент Александър Вучич пред репортери в село Толич близо до Мионица, предаде македонската медия "Вечер", позовавайки се на медията "Бета". Сръбският президент заяви, че Сърбия е „влязла в изборна година“ и че единственият въпрос е дали президентските избори ще се проведат заедно с парламентарните. Вучич заяви, че сега остава да се подготвим за изборите и да видим кой ще участва в тях, колко листи и кои кандидати.

Припомняме, че протестите в Сърбия насотяват за избори, а студентите, които протестират вече повече от година искат смяна на Вучич.

Местните избори и анализа на Вучич

Думите му дойдоха във връзка с частичните местни избори в Сърбия. Той отчете, че управляващата Сръбска прогресивна партия (СПС) е успяла да спечели местните избори в Сечан, Мионица и Неготин „въпреки година на терор и невъзможни условия“, за което обвини представители на опозицията.

„Никога не съм доволен от резултатите от изборите и винаги искам повече. А всичко им е лесно на опозицията. Ще доведат бандити и ветерани, ще бият хора по кафенета... Какво друго правят – нищо! И винаги са морални победители. Просто печелят така и ние ще правим така“, каза Вучич.

Вучич заяви още, че въпреки победата на изборите, СНС трябва да анализира подробно къде е могло да се направи повече и какво трябва да се постигне, за да се подобрят резултатите. „Ще трябва да направим големи и значителни промени“, посочи Вучич. ОЩЕ: Избори по сръбски: Масов бой, хвърчащи бутилки, столове и дъски (ВИДЕА)