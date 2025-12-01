"Турция е посредник на мира": Турският прочит на папската визита

В Турция папа Лъв XIV категорично призна Анкара за мирен посредник, докато турският президент изрично потвърди твърдия си тон в осъждането на зверствата, извършвани в Газа, както и на Израел като основен регионален дестабилизиращ фактор. Това се посочва в анализ за Анадолската агенция Валерия Джанота, научен директор на Обсерваторията за Турция към римския мозъчен тръст CeSPI. Според нея пътуването на държавния глава на Ватикана, папа Лъв XIV, до Турция вече е историческо, тъй като остави незаличим отпечатък не само на двустранно ниво между Светия престол и Анкара, но и на регионално и международно ниво, заради важното си послание за диалога и мира.

"Това беше първото му посещение в чужбина и той беше посрещнат в страна, която е истински дом на мирно, мултикултурно съвместно съществуване", отбелязва още Джанота.

Мостът Турция

Мостът е Турция е символ със силни семиотични конотации. Мостът традиционно напомня за големите инфраструктурни проекти в Истанбул, които обединяват Анатолия и Европа. По този начин Турция се очертава като естествена връзка между Изтока и Запада, Азия и Европа.

В това отношение политическият фокус на Анкара върху диалога и посредничеството не е пренебрегнат, тъй като тя е усърдно ангажирана с дипломатическо посредничество в критични сценарии като конфликта между Русия и Украйна и израелския геноцид в Газа, се посочва още в анализа.

Освен това, заслужава да се отбележат инвестициите на Турция в диалога и усилията за стабилизиране в различни регионални арени, вариращи от Близкия изток до Кавказ, Африка и целия свят.

В тази връзка папа Лъв ясно говори за „заплахите, надвиснали над човечеството“, визирайки настоящата Трета световна война и важността на това да бъдем „обединени в работата за мир чрез диалог“.

„Вие имате важно място както в настоящето, така и в бъдещето на Средиземноморието, и на целия свят, най-вече като цените вътрешното си многообразие", каза папата в Анкара по време на срещата си с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Всъщност именно на тази територия различни религиозни и културни идентичности са съществували едновременно в продължение на векове и християнството е придобило исторически облик, въпреки че е преживяло формалното разделение между Източната и Западната църква.