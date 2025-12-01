Спорт:

Игрив тигър блокира движението в Индия (ВИДЕО)

01 декември 2025, 16:27 часа 421 прочитания 0 коментара
Игрив тигър блокира движението в Индия (ВИДЕО)

Какво бихте направили, ако шофирате по спокоен и живописен път и изведнъж пред автомобила ви застане тигър, който изобщо не се интересува от това, че бързате? Е, за няколко посетители в националния парк Тадоба Андари в индийския щат Махаращра този въпрос не е просто имагинерен, а е напълно реален, тъй като наистина са се сблъскали с въпросния казус.

Още: Необичайна спасителна операция: Тигър и глиган паднаха в кладенец (ВИДЕО)

Както се вижда на различни клипове, разпространяващи се в социалните мрежи, тигърът е абсолютно невъзмутим. Той първоначално сяда на пътното платно, но почти в центъра му - идеално преценено, за да не може нито автомобил, нито мотор да мине покрай животното безопасно. Един лек автомобил и два мотора търпеливо го изчакват, докато тигърът се отглежда и се чуди дали да си тръгне, или да си легне.

Да си легнеш насред пътя

Е, в крайна сметка избира втория вариант, най-невъзмутимо ляга на шосето и демонстративно се въргаля по гръб, напомняйки на малките домашни котки, които много от нас имат в домовете си. Междувременно по пътя се задават още автомобили и мотори, които стават неволни свидетели на ежедневието на един тигър.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Как се нарича кръстоската между лъв и тигър

Според индийски медии дивото животно е прекарало около един час на пътя, причинявайки доста неприятно задръстване, но в крайна сметка всичко приключило благополучно и хора, изчакали тигъра сам да се отдръпне, са си тръгнали, макар и с голямо закъснение. Но по-добре да закъснееш много, отколкото да бъдеш изяден, нали така?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Индия тигър
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес