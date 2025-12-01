Войната в Украйна:

01 декември 2025, 15:53 часа 346 прочитания 0 коментара
Делфинариум Варна с безплатни представления за децата за Коледа

“Делфинариум Варна” подарява безплатен билет на децата до 12 години – „Коледа с делфините“. “Дядо Коледа пристига в „Делфинариум Варна“ и нашето делфинско семейство – Доли, Йоана, Бимбо, Кимбо и Флипър, ви кани на 14 декември 2025 г. на незабравими коледни тържества с много игри с публиката. Заповядайте на представленията от 10:30 ч., 12:00 ч. и 15:30 ч., които ще бъдат с богата анимационна програма. Хиляди българи посещават всяка година покрай Коледа най-голямата атракция на морската ни столица. Делфините Доли, Йоана, Бимбо, Кимбо и Флипър изпълняват скокове на височина, двойно салто, троен аксел.

Делфини спасяват човек

Част от представлението е спасяване на човек във водата. Делфините също така пеят и танцуват – рокендрол и валс. Част от шоуто е и тяхната игра на футбол с публиката.

Елате да участвате в празничното шоу. Ще видим какви подаръци е приготвил Дядо Коледа на делфините. Ще пеем, ще танцуваме, ще играем волейбол и футбол, и ще въртим обръчи заедно с делфините. За вас-нашата публика, имаме и изненада.

Билети се продават основно през сайта до изчерпване на местата – https://dolphinariumvarna.bg или на касата в деня на представлението.

ВАЖНО: Когато посетителите резервират билети през сайта, трябва да избират и броя на децата – системата ги калкулира с цена – 0 лв., но те също трябва да получат електронен билет.

Спасиана Кирилова
