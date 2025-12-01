Декември става по-изгоден с намаления до 60% на нехранителни стоки в Kaufland

Офертите са валидни от 1-во до 10-то число на месеца

С наближаването на празниците идва онзи познат декемврийски ритъм – време за повече уют у дома, малки удоволствия и онези практични избори, които правят сезона по-спокоен и организиран. Точно в този момент, от 1 до 10 декември, Kaufland България посреща клиентите си с впечатляващи мега оферти на нехранителни продукти с намаления до 60%. Подбраните предложения са достатъчно разнообразни, за да покрият нуждите на всяко домакинство от кухнята до хобито и домашния комфорт. Всички те могат да бъдат разгледани оналйн тук.

Сред рафтовете личи, че добрата подготовка за празничното готвене започва с правилните уреди. Притежателите на Kaufland Card могат да се възползват от фритюрник с горещ въздух с 33% намаление за 99,99 лв., а стилният бретер с капак от Brio 5,75 л. е на половин цена – 32,99 лв. Брандът Brio продължава линията от удобства в кухнята с касероли от 18 до 22 см на цени между 19,49 лв. и 24,99 лв., както и любимата серия тигани Hard Rock, които също са на половин цена – тиган за палачинки за 13,99 лв., уок модели за 17,99 лв. или 22,99 лв. Формите за печене на Brio допълват празничното готвене с още вдъхновение.

Голямото коледно пазаруване е още по-сладко за притежателите на Kaufland Card. За любителите на електронни игри PlayStation 5 с wireless контролер е на празнична цена от 779,90 лв. Мъжете майстори могат да останат приятно изненадани с акумулаторен ъглошлайф за 49,99 лв., а най-малките – с нов воден приятел Аксокотъл от Animagic за 19,99 лв. или красив диамантен гоблен „Лама“ с цели 60% намаление за 10,99 лв.

Освен всички празнични емоции, почивката в тези дни е повече от задължителна. На марката Sleep Me се предлага възглавница Green Therapy на половин цена за 9,99 лв., както и топматрак за 49,99 лв. За тези, които искат да подарят топлина и удобство, пижамите са чудесна идея – за възрастни за 17,99 лв. и за деца за 12,99 лв. или 11,99 лв. Спален комплект на Ditex за 24,99 лв. или чаршаф с ластик Liv&Bo за 19,99 лв. са още подаръци, които съчетават практичност и празничен жест.

Домът също заслужава своята порция празнично обновяване. Филтриращата кана за вода Aquaphor е с 57% намаление и струва 13,99 лв., а филтрите са със 60% отстъпка за 7,99 лв. Kaufland Card отключва още страхотни оферти, като планетарен миксер с купа Kumtel за 109,90 лв. с 31% намаление, хлебопекарна Gorenje за 139,90 лв. с 26% отстъпка и електрическа скара със стъклен капак от Muhler за 69,99 лв.

За мъжете, които ценят практичността, марката Puma предлага спортни чанти за 44,99 лв., тениски за 27,99 лв. и суитшърти за 59,89 лв., както и раници, зимни шапки, боксери, маратонки и спортни панталони – всички на половин цена. За онези, които обичат да майсторят, Parkside Performance изненадва с перфоратор за 79,99 лв., акумулаторен ударен винтоверт за 59,99 лв. и ударна бормашина за 49,99 лв.

Празничният дух се усеща най-силно, когато домът е подготвен за спокойни и топли дни. Затова всички предложения в нехранителната брошура на Kaufland са събрани удобно онлайн, където могат да бъдат разгледани с лекота.