България ще получи подкрепа от ЕС за водородна инфраструктура

01 декември 2025, 16:31 часа 250 прочитания 0 коментара
Европейската комисия предостави днес на 235 трансгранични енергийни проекта статут на проекти от общ или от взаимен интерес. В списъка на тези проекти е предвидена подкрепа за свързване на мрежите за пренос на водород между България и Гърция, както и за подобряване на възможностите за пренос на газ между двете държави. Избраните проекти ще получават разрешения по ускорени процедури за изпълнение, за да бъде осигурена енергийната свързаност и сигурност в ЕС.

Инвестиции от 1,5 трилиона евро до 2040 година

По данни на ЕК, цитирани в съобщението, нуждите от инвестиции в европейската енергийна инфраструктура ще достигнат близо 1,5 трилиона евро до 2040 година.

От общия списък, представен днес, 113 проекта са за електроенергия, 100 са за водород и електролиза, 17 са за пренос на въглерод, три са за интелигентни мрежи за пренос на газ. Комисията предвижда да представи скоро законодателни промени за допълнително развитие на необходимата енергийна инфраструктура в Европа.

Представеният днес списък подлежи на съгласуване с Европейския парламент и със Съвета на ЕС в следващите два месеца. Този срок може да бъде удвоен по преценка на европейските институции

От 2014 г. насам са предоставени 8 милиарда евро за водещи проекти, свързани с развитието на енергопреносните мрежи в ЕС. Комисията предложи в следващия многогодишен бюджет (2028-2034 г.) петкратно увеличение на бюджета за подобни цели от 5,84 милиарда евро на 29,91 милиарда евро, се посочва в съобщението.

Пламен Иванов
