Слот извади Салах от стартовия състав: ето обяснението защо

В неделя, на 30 ноември, Ливърпул постигна много важна победа срещу Уест Хям във Висшата лига. Това беше първи успех за мърсисайдци от онзи над Астън Вила преди месец. Александър Исак откри резултата в 60-тата минута, а Коди Гакпо оформи крайното 0:2 в 92-рата. Тази толкова скъпа победа идва на фона на отсъствието на суперзвездата на Ливърпул Мохамед Салах, който остана неизползвана резерва.

Последният път, в който Салах беше резерва, отново дойде срещу Уест Хям

Отсъствието на египтянина беше и основната тема в медиите на Острова. Той преминава през труден период, в който не е особено ефективен. Това е първият път, в който Арне Слот го оставя на скамейката. Интересно е, че последният път когато Салах започна мач на пейката, отново беше срещу Уест Хям. Това се случи през април 2024 г., под ръководството на Юрген Клоп. Естествено, след края на срещата Слот беше попитан за решението си да остави крилото резерва.

Арне Слот: „Никога не е лесно решение“

Ето и неговия отговор: „Разбирам въпроса, въпреки че имаме и други играчи на пейката освен Салах. Играем четири мача в рамките на десет дни. Разполагам с много добри играчи и днес избрах този състав. Друг път Исак остава извън игра, друг път Виртц. Разбирам, че винаги ще има дискусии за тези, които не започват. Никога не е лесно решение, защото имам повече от 11 качествени футболисти. Не е за първи път Салах да не започва, същото се е случвало няколко пъти и с Исак, Виртц и Екитике. Мо Салах беше толкова важен за този клуб и ще бъде важен за него и в бъдеще. Няма съмнение в това“, завърши Слот.

