СДВР реагира: Прави пропускателни пунктове на протеста довечера

СДВР реагира на сигналите за готвени провокации на днешния протест в София, на който граждани ще изразят несъгласието си с Бюджет 2026 и искането си за оттегляне на план-сметката на държавата.

От Дирекцията съобщиха, че предвиждат изграждането на контролно-пропускателни пунктове на входовете на протеста, заявен за 18:00 ч. в центъра на столицата.

Ще се проверяват съмнителните лица

"СДВР е готова да осигури охраната на масовото мероприятие. Ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове, на които ще бъдат проверявани лица с профил на агресивни граждани, познати от предишни демонстрации. Разчитаме на будните граждани, както и на стюардите, наети от организаторите, за установяване на подготовка на противоправни действия", заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Той потвърди, че органите на реда имат информация за "доста призиви за хулигански действия на протеста довечера".

Николов апелира Столичната община да упражни правомощията си и при ескалация на протеста да издаде заповед за прекратяване.

"Нямаме нищо против мирно протестиращите. Когато агресивни лица умишлено провокират или унищожават държавно имущество и посягат на колеги, ще бъдат незабавно изведени, но това се случва, когато ни се разреши да прекратим мероприятието", обобщи комисарят, цитиран от Нова тв.

Предупреждения за ексцесии

Появиха се медийни публикации, според които "Ново начало" на Делян Пеевски организира автобуси с хора на протеста, които да предизвикат ескалация на напрежението.

Гражданското сдружение "БОЕЦ" пък публикува твърдения, че МВР подготвя "палежи и физически сблъсъци между протестиращи". Според тяхна информация цивилни служители на ГДБОП и СПС и лица от криминалния контингент от София и Перник организират провокации и саботажи по време на предстоящите протести.

Припомняме, че през последните дни в България избухна масово обществено недоволство срещу проекта на държавния бюджет за 2026 г. заради предвидените в него резки увеличения на социалните осигуровки и данъка върху дивидентите.

Само дни след протестите правителството обяви, че ще оттегли окончателно проекта на Бюджет 2026, но впоследствие бе обяснено, че е замразена само процедурата по приемането, за да бъдат променени определени параметри. Това възмути наново противниците на бюджета и тази вечер те ще излязат на протести в редица големи градове в цялата страна.