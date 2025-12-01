Войната в Украйна:

За празниците: Отварят двупосочно движението по Дунав мост

01 декември 2025, 14:05 часа 439 прочитания 0 коментара
За Коледно-Новогодишните празници се предвижда движението по Дунав мост при Русе – Гюргево да бъде пуснато и в двете платна.

Това заяви днес областният управител Драгомир Драганов. Съобщение има и на страницата във Фейсбук на обласната управа. 

Идеята е движението по време на празниците да се извършва и в двете ленти на съоръжението, за да може трафикът да бъде облекчен. За момента това е планирано да се случи в периода между 18 декември тази година и 4 януари 2026 г.

От 4 януари ще бъдат подновени ремонтните дейности в следващия пети от общо шест участъка.

"В постоянен контакт сме с всички институции от българска и румънска страна и при промяна на обстоятелствата сме готови да предприемем необходимите мерки", коментира още Драганов.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
