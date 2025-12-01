Промени в движението в тунел в Кресненското дефиле

Утре – 2 декември, за профилактика на осветлението се променя организацията на движение в тунел “Кривия“ на път I-1/E79 в Кресненското дефиле. От 9 ч. до 18 ч. ще бъде ограничено преминаването в лентата в посока София, като превозните средства ще се пренасочват по обходния път, преминаващ успоредно на тунела. Трафикът в посока Кулата ще се осъществява без ограничения.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, като спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта от 30 км/ч. Апелът към водачите е да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

