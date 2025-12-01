Отмениха бедственото положение в Симитли

Кметът на Община Симитли Апостол Апостолов отменя бедственото положение на територията на общината.
Бедственото положение беше обявено на 27 ноември поради проливни дъждове и усложнена метеорологична обстановка.
Към днешна дата обстановката е овладяна, а речните корита са нормализирани.
Бедственото положение се отменя, считано от днес, информират от Община Симитли, цитирани от БГНЕС.
