Отмениха бедственото положение в Симитли

01 декември 2025, 14:33 часа 341 прочитания 0 коментара
Кметът на Община Симитли Апостол Апостолов отменя бедственото положение на територията на общината.

Бедственото положение беше обявено на 27 ноември поради проливни дъждове и усложнена метеорологична обстановка.

Към днешна дата обстановката е овладяна, а речните корита са нормализирани.

Бедственото положение се отменя, считано от днес, информират от Община Симитли, цитирани от БГНЕС.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Реки Симитли наводнения бедствено положение
