Отмениха бедственото положение в Симитли

Кметът на Община Симитли Апостол Апостолов отменя бедственото положение на територията на общината.

Бедственото положение беше обявено на 27 ноември поради проливни дъждове и усложнена метеорологична обстановка.

Към днешна дата обстановката е овладяна, а речните корита са нормализирани.

Бедственото положение се отменя, считано от днес, информират от Община Симитли, цитирани от БГНЕС.

