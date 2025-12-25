Митрополит Гавриил: Нека Христовото Рождество да ни дарува мир в домовете, радост в сърцата и благоденствие в делата

Нека Христовото Рождество ни обедини в доброто, да укрепи вярата ни и да ни дарува мир в домовете, радост в сърцата и благоденствие в делата ни. Този призив отправи Ловчанският митрополит Гавриил в рождественския си поздрав към миряните от епархията. „В тези светли и благословени дни, когато празнуваме великото тайнство на Рождество Христово, когато предвечното Божие Слово стана плът, нека Божията неоскъдяваща любов да осветлява делата и мислите ни, за да посрещнем родилия се Богомладенец с радостно и чисто сърце и душа.

3 любими стихотворения за Коледа от български писатели

Нека светлината на Витлеемската звезда озари пътя ни, да стопли душите ни и да ни научи на смирение, милосърдие и братолюбие”, се казва в посланието.

Пожелания

Архиереят пожелава на всички здраве, духовни сили и благословена новата 2026 година, изпълнена с Божията благодат.

Още: Коледните пожелания на президента и премиера в оставка

„Христос се роди – славете Го!”, завършва рождественският поздрав на Ловчанския владика.

Стихотворението "Рождество Христово" от Елин Пелин

В интервю за БТА митрополит Гавриил каза, че според него всеки по различен начин усеща Рождеството Христово. Колкото повече живеем с Бога и се стараем да живеем духовно, толкова по-радостно и по-добре вникваме в дълбочината на този велик празник. Ако ние се стараем да живеем духовно, и празникът ни носи повече радост. „Всеки получава от Бога дар, зависимо от това колко може да поеме. Знаете, че когато има на една поляна роса и слънцето грее, всяка една капка поема толкова светлина, колкото може. Така са и хората. По-добре ще усетиш празника, ако имаш по-голямо сърце и душа“, добави духовникът.

Коледните традиции и вярвания в Родопите