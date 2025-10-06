"Мобилизирани сме": Спешна организация на пожарната заради обявения червен код за дъжд и наводнения

След проведена оперативна среща между МВР и регионалното министерство към настоящия момент оперативната обстановка е сравнително спокойна. "Имаме 30 произшествия, на които реагират екипите на ГДПЗН. От тях 8 са свързани с отстраняване на паднали дървета и отводняване на различни обекти. Няма усложняване на оперативната обстановка", заяви главен комисар Александър Джартов - директор на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" пред журналисти.

По фонд "Солидарност" ще се предоставят средства за Югоизточния регион след опустошителните наводнения, стана ясно още от думите му. Екипите продължават работят по отстраняването на отломките от наводнението в "Елените", като отново всички екипи са мобилизирани и за следващите два дни с оглед обявените червени кодове отново за Източна България за обилни валежи и възможни наводнения.

Още: Извънредно: Червен код за наводнения в Бургас и Варна до сряда заради циклон от топла морска вода (КАРТА)

Снимка: БГНЕС

"Имаме подсилено дежурство, техниката е в изправност. През нощта ще патрулираме в районите, в които е обявен червен код. Да може своевременно да постъпва информация при нас къде има проблеми и да се реагира", поясни Джартов. Той подчерта, че 51 населени места са били без елекрозахранване през уикенда, като към момента вече няма жители, които да отказват евакуация.

Още: То Фейсбук направи своето разследване, г-н министър