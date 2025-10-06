То Фейсбук направи своето разследване, г-н министър

Думите от заглавието са на водещата на сутрешния блок на БНТ Христина Христова, която ги отправи към екоминистъра Манол Генов - заради бедствието специално в курортен комплекс "Елените", човешките жертви и огромните щети - Още: Сами заличаваме реките, а после те заличават нас: Потоп може да сполети и София (КАРТИ)

"Природата си отмъсти за безотговорността, безхаберието и алчността. Широко затворените очи и алчността на инвеститорите доведоха до тези човешки жертви", съгласи се Манол Генов. Той обеща да търси оставки, но с уговорката, че "много далеч във времето" се случило всичко - тоест, застрахова се, че вероятно давност отдавна няма.

Явно някой си е затворил очите що се отнася до кадастъра, призна още Генов пред националната телевизия. И каза още: "Сериозно загрижен съм дали това не се случва и сега". Но той отказа да коментира дали при доказване на нарушения трябва да разрушават незаконни сгради - ДНСК и местните власти били отговорни.

