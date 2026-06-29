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МВнР даде надежда на дипломатите след затягането на коланите: Целта е по-високи заплати

29 юни 2026, 9:51 часа 680 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
МВнР даде надежда на дипломатите след затягането на коланите: Целта е по-високи заплати

"В условията на констатиран прекомерен дефицит и започнала процедура на ЕК, основната ни задача е да намерим решения, които да не ощетяват допълнително служителите. Същевременно те да дават възможност за залагане на по-дългосрочни промени, водещи до справедливо заплащане и условия на труд, които заслужават", се посочва в съобщение по повод обявеното мирно събиране на служители на МВнР във връзка с проекта на бюджет за 2026 г., отчитайки, че предложеният проект не се дължи на разминаване с тази визия от страна на правителството, а е е резултат от унаследеното фискално положение

От министерството изтъкват, че споделена цел на всички е укрепването и обезпечаването на дипломатическата служба, чийто най-ценен ресурс са служителите.

"Достойното заплащане, професионалното развитие и модернизацията на администрацията са ключови условия за ефективното отстояване на националните интереси на България на международната сцена", се казва в съобщението. 

МВнР разбира тревогите и исканията на дипломатите

Ръководството на МВнР приема с пълно разбиране тревогите и исканията на служителите на ведомството, свързани с проекта на бюджет за 2026 г.

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"Както и до сега, министърът и цялото ръководство остават силно ангажирани и отворени за конструктивен диалог с Професионалното обединение на държавните служители от дипломатическата служба по всички въпроси, касаещи условията на труд и служителите", се посочва още в съобщението. ОЩЕ: Най-високи изисквания, а най-ниски заплати: В МВнР се чудят защо Радев ги подлага на поголовни съкращения

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МВнР Заплати Дипломати Бюджет 2026
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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