МВнР даде надежда на дипломатите след затягането на коланите: Целта е по-високи заплати

"В условията на констатиран прекомерен дефицит и започнала процедура на ЕК, основната ни задача е да намерим решения, които да не ощетяват допълнително служителите. Същевременно те да дават възможност за залагане на по-дългосрочни промени, водещи до справедливо заплащане и условия на труд, които заслужават", се посочва в съобщение по повод обявеното мирно събиране на служители на МВнР във връзка с проекта на бюджет за 2026 г., отчитайки, че предложеният проект не се дължи на разминаване с тази визия от страна на правителството, а е е резултат от унаследеното фискално положение

От министерството изтъкват, че споделена цел на всички е укрепването и обезпечаването на дипломатическата служба, чийто най-ценен ресурс са служителите.

"Достойното заплащане, професионалното развитие и модернизацията на администрацията са ключови условия за ефективното отстояване на националните интереси на България на международната сцена", се казва в съобщението.

МВнР разбира тревогите и исканията на дипломатите

Ръководството на МВнР приема с пълно разбиране тревогите и исканията на служителите на ведомството, свързани с проекта на бюджет за 2026 г.

"Както и до сега, министърът и цялото ръководство остават силно ангажирани и отворени за конструктивен диалог с Професионалното обединение на държавните служители от дипломатическата служба по всички въпроси, касаещи условията на труд и служителите", се посочва още в съобщението. ОЩЕ: Най-високи изисквания, а най-ниски заплати: В МВнР се чудят защо Радев ги подлага на поголовни съкращения