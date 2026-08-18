Обещание за бъдещето: Ето под каква сума няма да падне минималната заплата през 2027 г.

Идеята е новият механизъм за минималната работна заплата да остане стабилен поне три години, за да има предвидимост както за бизнеса, така и за работещите. Това каза изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов в ефира на Нова телевизия. Той увери, че минималната заплата за 2027 г. няма да бъде по-ниска от настоящото ниво. "Тя няма да бъде 620 или под 620 евро със сигурност", заяви той.

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По думите му обсъжданията са конструктивни, но на моменти и остри. Предвижда се размерът на минималната работна заплата да бъде договарян пряко между работодателските и синдикалните организации в определен период от годината.

"Договарянето ще се извършва в предварително определен диапазон с долна и горна граница. Долната граница ще бъде настоящата минимална работна заплата, което означава, че тя не може да бъде намалявана. Горната граница ще се изчислява чрез индексиране на настоящата минимална заплата по четири показателя. Целта е още преди началото на преговорите да е ясно в какви граници може да се движи бъдещото увеличение", обясни изпълнителният директор на АИКБ.

Ваня Григорова настоява сред показателите да бъде включена и издръжката на живота: „Важно е да присъства индикаторът за издръжката на живот, тъй като той показва доколко минималната работна заплата позволява на работника и неговото семейство да се издържат и да живеят достойно“.

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По думите ѝ КНСБ също подкрепя включването на този показател, но остава притеснението, че той може да започне да се прилага едва след около три години.