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Ела и поиграй с мен! Допамин за 17 август

17 август 2026, 22:30 часа 567 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Ела и поиграй с мен! Допамин за 17 август

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Пандите могат да бъдат много забавни за наблюдаване. Ето как тези симпатични пухчовци се привързват към гледачите си в зоологическите градини, играят и се закачат с тях:

Най-нереалното преживяване: Допамин за сряда

 

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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