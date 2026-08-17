Ела и поиграй с мен! Допамин за 17 август

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Пандите могат да бъдат много забавни за наблюдаване. Ето как тези симпатични пухчовци се привързват към гледачите си в зоологическите градини, играят и се закачат с тях:
Най-нереалното преживяване: Допамин за сряда
That one clingy friend who just doesn’t understand the words “I have to go”— NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2026
But seriously, how adorable are they 😍 pic.twitter.com/IOq9AOxOsj
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