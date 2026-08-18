Съд за 1,4 трилиона долара: Идва ли краят на Facebook и Instagram?

Четири американски щата – Калифорния, Колорадо, Кентъки и Ню Джърси, започнаха съдебна битка срещу Meta във федералния съд в Оукланд, Калифорния, която може да разклати из основи технологичния гигант. Очаква се още 25 щати да се присъдинят към процеса. Основните обвинения са за пристрастяващ дизайн. Според ищците Meta целенасочено създава платформи с пристрастяващи механизми, които вредят на психичното здраве на младежите и тийнейджърите с единствената цел печалба.

Компанията е обвинена, че събира лична информация на деца под 13 години без родителско съгласие.

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Риск от фалит

Ищците настояват за обезщетения, които могат да достигнат 1,4 трилиона долара – сума, равна на цялата пазарна капитализация на Meta. Юридически експерти, сред които проф. Джеймс Гримелман от университета „Корнел“, отбелязват, че присъждане в такъв размер би довеждало компанията до фалит и евентуално би я поставило под държавна собственост.

От Meta определиха потенциалното наказание като "без прецедент в историята на защитата на потребителите" и "необвързано с каквото и да е заявено нарушение".

През юли печалбата на компанията спадна заради съдебни разходи от 2,4 млрд. долара. Съд в Лос Анджелис вече осъди Meta и YouTube да платят 6 млн. долара по дело на потребителка, пристрастена още като дете. През август съдия в Ню Мексико нареди на компанията да въведе времеви ограничения и задължителни предупреждения за непълнолетните в щата.

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Въпреки въведените от компанията нови мерки за родителски контрол и защита на тийнейджърите, дебатът се разширява и извън САЩ. През юни председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова за регулаторни промени, а страните членки на ЕС обсъждат въвеждането на общоевропейска минимална възраст за достъп до социалните мрежи.