Най-важните новини за деня, 17 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 17 август.

ЗАРАДИ ИРАН: ТРЪМП С ВОЕНЕН УДАР ПО ЮЖНА КОРЕЯ. АМЕРИКАНСКИ ГЕНЕРАЛ ПРИЗНА ЗА ОГРОМНА СЛАБОСТ С ДРОНОВЕТЕ (ВИДЕО)

Пореден удар що се отнася до дългогодишните си съюзници нанесе американският президент Доналд Тръмп. Този път от него пострада Южна Корея. Тръмп обяви в профила си в Truth Social, че е инструктирал Пентагона "значително да намали съвместните военни учения с Южна Корея".

ЕДИНСТВЕНИЯТ ОЛИМПИЙСКИ ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ В ЛЕКАТА АТЛЕТИКА, КОЙТО ПОВТОРИ УСПЕХА СИ КАТО ТРЕНЬОР

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

ПАПА ЛЪВ XIV СРЕЩУ ВОЙНАТА НА МАШИНИТЕ: МОЖЕ ЛИ ЧОВЕКЪТ ДА ЗАПАЗИ КОНТРОЛ НАД ОРЪЖИЯТА С AI?

Войната се променя с темпове, които поставят под въпрос не само начина, по който се водят конфликтите, но и моралните принципи, чрез които те се оценяват, пишат в анализ за Foreign Policy Антъни Пфаф - директор на Отдела за стратегически изследвания и оценка във Военния колеж на САЩ, и Патрик Гранфийлд - бивш директор по стратегически комуникации на министъра на армията Ерик Фанинг и автор на речи за държавния секретар Джон Кери и министъра на отбраната Аш Картър. Двамата разглеждат този нов проблем, свързан с изкуствения интелект, през призмата на първата енциклика на папа Лъв XIV - Magnifica Humanitas.

СПРАВЕДЛИВАТА ЦЕНА И КОШНИЦАТА С ГРИЖА Е ДЪРЖАВЕН КОМУНИЗЪМ В СТИЛ "СЕВЕРНА КОРЕЯ И КУБА": НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ СЪС СТРЕЛИ ПО КАБИНЕТА "РАДЕВ"

"Аз вярвам в пазарната икономика, а не в държавния комунизъм. Няма никакви причини - икономически или каквито и да било други, държавата да се меси и да контролира цените. Не живеем в държавен комунизъм, а вдигането на цените на хотели, наеми и в ресторантите по морето, е нормално пазарно поведение. Не може да защитим бедните държавни туристи и германци и да им дадем безплатни хотели и апартаменти за "Евровизия". Това каза финансистът и бивш министър на икономиката Николай Василев.

УДАР СРЕЩУ НЕОНАЦИСТИТЕ: ТРИМА С ОБВИНЕНИЯ СЛЕД АКЦИЯТА СРЕЩУ "КРЪВ И ЧЕСТ" В ПЛОВДИВ

Трима са привлечени като обвиняеми за неонацистката група "Кръв и чест" след акцията в Пловдив. Това са 42-годишен мъж, както и мъж на 39 и 18 години – баща и син. За тях е предвидено задържане от 72 часа. 42 годишният е привлечен за това, че е извършител, а другите двама са привлечени като помагачи. Те са участвали и в нападението на непалските граждани. Това каза на брифинг заместник-окръжният прокурор на Пловдив Нено Димов. При акцията на полицията и ДАНС бяха задържани общи 18 души.

БИЗНЕСЪТ ПОИСКА МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА ЗА "МЪРЗЕЛИВИТЕ", СИНДИКАТИТЕ ОТВЪРНАХА С "ОБИДА"

Синдикатите не могат да приемат замразяване на доходите на работниците и служителите. Това коментира Валери Апостолов от КТ „Подкрепа” в ефира на Нова телевизия. От своя страна Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България заяви, че „темата за минималната работна заплата у нас е преекспонирана до истерия и всъщност популизмът на политиците, подхранван от този на синдикатите, води до грешни решения”.

СОБСТВЕНИ БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ, БРИТАНСКИ ТУРБО ДРОНОВЕ И ВАЖЕН ИЗБОР НА ФРОНТА ЗА УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Мисля, че от 3 до 6 месеца – така бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров отговори на въпрос в интервю за CBS кога очаква да види украински балистични ракети да поразяват цели на територията на Русия. Става въпрос за балистични ракети, които са украинско производство. За момента се знае, че украинската оръжейна компания Fire Point разработва две балистични ракети – FP-7 и FP-9, като втората е замислена с обсег 850 километра т.е. може да достигне до руската столица Москва. Смята се, че FP-7 е по-напред и до началото на есента Украйна ще може да разчита по-стабилно на нея, но изглежда федоров говори по-скоро за FP-9.

ОРЪЖИЯ ЗА УКРАЙНА, КОИТО ВЛУДИХА РУСИЯ: БЪЛГАРСКА ФИРМА С ВРЪЗКА КЪМ САНКЦИОНИРАН ЗА КОРУПЦИЯ БИВШ ЗАМ.-МИНИСТЪР

Санкционираният от САЩ за корупция (впоследствие изваден от забранителния списък - според американски журналисти) бивш зам.-министър на икономиката от ГЕРБ Александър Манолев се оказа с бизнес отношения със собственика на българската оръжейна фирма, готвеща се за участие в международна пратка за Украйна, която разбуни духовете в Москва. Това съобщава разследващата медия BIRD.bg след материал на Actualno.com, в който ви разказахме за компанията със седалище в София VTIC International ("Ви Ти Ай Си Интернешънъл" ЕООД), собственост на Петър Василев. Той е внук на генерал-лейтенант Васил Василев.

КУПИЛА НЕЗАКОНЕН ИМОТ В "БАБА АЛИНО" ПИТА КАК СТАВА ТОВА С НОТАРИАЛЕН АКТ: ШИШКОВ ОТГОВОРИ С КОМЕНТАР ЗА КОРУПЦИЯТА

Жена, купила имот в местността „Баба Алино“ попита министърът на регионалното развитие Иван Шишков как е възможно дадено строителство да бъде незаконно, след като собственик разполага с нотариален акт за жилището, Той обясни, че не знае какви документи е представил инвеститорът. Той допусна и наличие на корупция при изграждането на незаконните сгради. Регионалният министър и кметът на Варна Благомир Коцев извършиха проверка в така наречения "незаконен град".

ИМОТИТЕ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАЧАЛНИЦИ: КЪЩИ С ДВОРОВЕ И НИВИ СА СТАНДАРТ

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР, а преди това дългогодишен директор на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) - гл. комисар Любомир Николов, разполага с близо 50 000 евро (96 400 лв.), събрани от заплати, в банковата си сметка. Това показва имуществената му декларация за 2025 г., публикувана от Сметната палата. По традиция, декларациите на лицата, заемащи публични длъжности, стават публично достояние през август всяка година, като тези лица трябва да посочат имуществото и доходите си до май месец на същата година (данните са изцяло за предишната година).

МРЕЖА ОТ СЕНКИТЕ: РУСИЯ Е ИЗГРАДИЛА 10 ТАЙНИ БАЗИ ЗА ДРОНОВЕ, ОТ КОИТО МОЖЕ ДА УДАРИ НАТО (СНИМКИ)

Русия е построила и разширила най-малко 10 военни бази по границите си с Украйна и Беларус, предназначени за изстрелване на голям брой нови дронове с реактивни двигатели, с цел систематично да изтощи и пробие украинската противовъздушна отбрана. Но не само - обектите са на разстояние, от което може да се осъществи въздушно нападение срещу страни членки на НАТО, показва разследване на британското издание The Telegraph, което посочва, че полската столица Варшава е в обхвата на безпилотните летателни апарати.

ЗНАКОВИ МИНИСТРИ НА РАДЕВ - ПАРИ, КЪЩИ, КОЛИ: ДЕМЕРДЖИЕВ СЕ НАБИВА НА ОЧИ С 400 000 ЕВРО В БРОЙ

В очакване на новата Антикорупционна комисия (КПК), която трябва да бъде окончателно оформена тази есен (уж), излязоха и имуществените декларации на заемащите или заемали публични длъжности в България за 2025 година. Actualno.com реши да прегледа декларациите на по-важните по наша преценка министри и какво пише в тях.

КОГАТО ДОМЪТ ОНЕМЕЕ, ОМРАЗАТА В МРЕЖИТЕ РАДИКАЛИЗИРА МЛАДИЯ ЧОВЕК: АНАЛИЗ НА ЕЛЕНА ДАРИЕВА (ВИДЕО)

"Един голям процес започна още през 80-е години, когато силната криминогенна обстановка накара родителите да приберат децата от улицата, оставяйки ги пред синия екран вкъщи. Там обаче заплахите не само че не са по-малко, но са и много по-непознати. Екраните бдят като тотем в онемелия дом, в който няма разговор за ценности и същинските обществени, но и чисто човешките теми. Затова децата се социализират в групи като тази "Кръв и чест"". Това коментира в Студио Actualno социологът Елена Дариева.

ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА ДИНЯ ОТ ПАЗАРА: ЗАЩО НЯМА РЕАЛИЗАЦИЯ ЗА РОДНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ? (ВИДЕО)

Държавата трябва да бъде медиатор. Когато говорим за коопериране, ние нямаме нужните условия самостоятелно да се обединим, за да сме конкурентноспособни на пазара.

"ГЛЕДАМЕ КАК ЛЕТЯТ НАД НАС И НЕ МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ НИЩО": ЗАМЛЪКНАЛИТЕ "ПЕЙТРИЪТ" В УКРАЙНА

Системите "Пейтриът", едно от малкото отбранителни оборудвания, които могат да свалят балистични ракети, се превърнаха в най-търсеното оръжие в света. Десетки държави се надпреварват да подсилят отбраната си чрез него, но САЩ са все по-затруднени с доставките. Това особено добре се вижда в Украйна, която изпитва критичен недостиг на ракети-прехващачи на фона на неспиращите руски въздушни атаки. В свой репортаж CNN отбелязва, че е първата медия, получила ексклузивен достъп до ракетна установка "Пейтриът" на украинска територия, която стои бездействаща насред царевична нива, с празни контейнери, от които не са изстрелвани ракети в продължение на 10 седмици. В репортажа се отбелязва, че CNN се е съгласила да не разкрива подробности за местоположението на установката.