Филип Гунев разкри какво всъщност правят неонацистките групи у нас

Съществуват онлайн форуми и затворени чат групи, като въпросът е как ще се интерпретират техните действия и кога може да се каже, че това не са просто сбирки, а форми на подбудителство. Това каза бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев в ефира на Нова телевизия относно радикалната организация "Кръв и чест" и дейността на неонацистките групи и тяхното влияние у нас. Той определи като пресилени твърденията за военизирани групи, които тренират шпицкоманди за превземане на властта.

ОЩЕ: Специални комисии да се борят с радикализирани младежи и деца: Нови предложения как да се справим с агресията

"Какво друго да правят, освен да четат литература и да веят знамена, единият вариант е да пият алкохол, другият вариант е да се занимават с физическа активност", каза той . Според него основната трудност е къде се спазва балансът между свободата на словото и разпространението на подобни идеологии.

"Това не е нова организация и не би трябвало да е новина за службите за сигурност”, посочи от своя страна изследователят от Центъра за изследване на демокрацията Росица Джекова. По думите й рисковете от подобни групи са картографирани при мащабно изследване още през 2015 г.

Според нея дебатът не трябва да се фокусира само върху една структура, а вниманието да се насочи към натрупването на предупредителни знаци през годините.