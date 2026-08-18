Специални комисии да се борят с радикализирани младежи и деца: Нови предложения как да се справим с агресията

Големият проблем е радикалните групи младежи, които се появиха. В Пловдив въпросната „Кръв и чест“ се появи през 2001 година, когато имаше наръгване на един ромски младеж, имаше опит за регистрация и на националистическа партия. Очевидно тази група и мрежа е известна, но периодично е оставена без внимание. Това заяви пред bTV главният експерт от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) Тихомир Безлов. Още: Удар срещу неонацистите: Трима с обвинения след акцията срещу "Кръв и чест" в Пловдив

По думите му, когато става въпрос за престъпление, то е фокусирано върху насилието, но избягване на темата престъпление от омраза.

Тихомир Безлов се надява да бъдат направени усилия да бъде ограничено насилието, продиктувано от омраза.

Какво да се направи?

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Според него при всички положение не се работи системно срещу радикализираните младежи и след това темата изчезва. Едно от нещата, които се случи във времето е, че беше разрушена инфраструктурата, свързана с наказателните и дисциплинарните мерки срещу пълнолетни и непълнолетни, посочи Безлов.

Той е на мнение, че и училищата отказват да докладват, ако има радикализация сред младежите, за да не се уронва престижът им. „Това, което може да се направи са комисии, които се занимават с малолетни и напълнолетни, в които конкретното дете да обещае, че няма да прави повече така“, настоя Тихомир Безлов.

Като друга мярка за справяне с радикализацията, Безлов настоя да се направят и съответните законови промени.

Тихомир Безлов настоя и за специализиран съд, който да се занимава с радикализирани младежи.

Психиатърът Веселин Герев добави, че тези групи целят да заменят една голяма душевна празнота в хората. На първо място това е емоционалната празнота, която се оформя в техните семейства, отчете Герев.

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