Лятна академия 2026: Родители и деца създават общност с игри на Витоша

Центърът за обществена подкрепа „Шанс“ към сдружение SOS Детски селища България проведе традиционното издание на своята Лятна академия сред природата. Общо 14 деца и техните родители се отправиха към Витоша за един ден, изпълнен с планинска прохлада, приключения и споделени емоции.`

Маршрутът започна от хижа „Звездица“, откъдето групата пое по пътеките в посока Черни връх. Заедно с красивите гледки и свежия въздух, участниците се насладиха и на диви боровинки и малини по пътя. Разходката завърши с обяд на поляната пред хижата, последван от време за игри и отдих. Докато децата лудуваха на открито, родителите използваха възможността за разговори на сянка, заздравявайки създадените вече познанства и приятелства.

Следобед приключението продължи пред хижа „Златни мостове“, където децата подложиха на изпитание своята смелост, сила и издръжливост във въжения парк.

За екипа на ЦОП „Шанс“ това събитие носи много по-дълбок смисъл от просто един хубав ден извън града:

Пет години партньорство: Благодарение на финансовата подкрепа на BILLA България, центърът създава възможности за децата и семействата да прекарват време заедно извън ежедневната среда.

Благодарение на финансовата подкрепа на BILLA България, центърът създава възможности за децата и семействата да прекарват време заедно извън ежедневната среда. Изграждане на общност: Всяко пътуване и всяка игра помагат на участниците да се опознаят, да поддържат връзка и да се превръщат в подкрепяща се общност както в ЦОП „Шанс“, така и извън него.

Денят завърши с взаимна благодарност и много усмивки, а децата и техните родители вече с нетърпение очакват изненадите, които екипът им подготвя за следващото лято.