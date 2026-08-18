10 апартамента и още имоти: Регионалният министър и жена му са се благоустроили впечатляващо

С какви имоти разполагат и колко пари имат най-важните мъже и жени в България – тези, които избираме да ни управляват (депутатите) и тези, които те на свой ред избират да ни управляват (премиер и министри)? В края на миналата седмица вече излязоха данните от имуществените декларации, които всички, заемащи публична длъжност в България, са длъжни да подават. В поредица от материали Actualno.com oтразява и ще отразява по-интересните имотни данни, които вижда.

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Иван Шишков: 10 апартамента, гаражи, къща с двор и дворно място

СНИМКА: БГНЕС

Новият регионален министър архитект Иван Шишков, който зае поста в правителството на Румен Радев след като беше на същия пост и в състава на служебните правителства на Гълъб Донев, е декларирал доста впечатляващо имущество. Шишков беше главен архитект на Драгоман, на район "Банкя", на район "Триадица" - всичко това в периода 1992 – 2021 година, като единствено между 2000 и 2002 година има прекъсване. През 2000 година той слиза от поста на главен архитект в Драгоман, за да заеме същата позиция в район "Банкя" на Столична община две години по-късно.

Прегледът на имуществената декларация на Шишков показва, че той, заедно със съпругата си Нели, се е сдобил с 4 от общо 10-те си апартамента в периода 2024-2026 година. За тези апартаменти са платени общо 356 773 евро. Общата квадратура на жилищата е 295 квадрата. Два от апартаментите са в София, другите два са в Банско – те са по-скъпите от тази четворка, взети са на цена съответно от 124 410 евро и 104 000 евро, като по-ниската цена е за 80 квадрата, а по-високата – за 76. Какви са цените на имотния пазар в Банско зависи много сериозно според района - според статия на в. "Капитал", те варират между 1050 и 1280 евро на квадрат, но има данни и за по-евтини места – 800 евро на квадрат в крайните райони на Банско, има обаче данни в Bulgarian Properties и за 1600 евро, по-луксозни жилища в близост до ски пистите, като много зависи и дали говорим за обзаведено жилище или не, дали имотът има други тежести и т.н. Апартаментът на Шишков и съпругата му от 80 квадрата им е струвал по 1300 евро на квадрат, а този за 76 квадрата – за почти 1637 евро на квадрт. Отделно, през 2024 година Шишков взема пети апартамент, в София, по наследство – той е 67 квадрата.

Между 2001 и 2012 година Шишков се сдобива с другите 5 апартамента, като 1 от тях е обща собственост с жена му. Всичките са в София, като за 3 от тях е плащано – общо 97 200 евро. Две от жилищата са над 100 квадрата, като с едното регионалният министър посочва, че се е сдобил чрез замяна, а другото (136 квадрата) е купил за 16 500 евро през 2001 година. Според статия на "Капитал", базирана на проучване на НСИ за 2001 година, средната цена за квадрен метър в жилищния сектор в България е била 320,53 лева. Пак според материала, тогава средната продажна цена на квадратен метър жилищна площ в София е 600.71 лева - отново с уговорката какво точно купуваш, на какъв етап от строителство е, какви издадени актове има. Цената, платена от Шишков, е около 240 лева на квадрат.

И още – Шишков има къща с двор от 75 квадрата и дворно място от 1000 квадрата в село Медово, те са му по наследство. Има и два гаража плюс паркомясто в София, като паркомястото е собственост съвместно със съпругата му, то е струвало 10 000 евро, купено е през 2025 година. Гаражите са всеки по 8180 евро, но са купени през далечната вече 2007 година. Министърът има и офис помещение в София от 1977 година, който му е дарение, както и 1/3 от магазин от 58 квадрата, която му е наследство. В графата "Наследство" се виждат 2 ниви в село Брестовица, където имущество има и сегашният вътрешен министър Иван Демерджиев - ОЩЕ: Знакови министри на Радев - пари, къщи, коли: Демерджиев се набива на очи с 400 000 евро в брой

Друго имущество и пари

Шишков и съпругата му имат 3 коли – БМВ 120, "Рейндж Роувър" и "Алфа Ромео", като последната е собственост на министъра и е купена за 10 000 евро през 2025 година. Другите две са на жена му – купени са през 2015 и 2018 година съответно, за 3500 евро и 12 000 евро.

Като пари в брой Шишков е декларирал 40 000 евро, има и банкова сметка от 216 500 евро, докато съпругата му Нели има банкова сметка в размер на 214 000 евро. Жена му е собственик и на фирма "Ен. Джи. Проект" ЕООД. Фирмата се занимава с проектантска дейност съгласно справка в Търговския регистър.

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