Войната в Украйна:

10 апартамента и още имоти: Регионалният министър и жена му са се благоустроили впечатляващо

18 август 2026, 9:00 часа 1447 прочитания 0 коментара
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев
Снимка: МРРБ
10 апартамента и още имоти: Регионалният министър и жена му са се благоустроили впечатляващо

С какви имоти разполагат и колко пари имат най-важните мъже и жени в България – тези, които избираме да ни управляват (депутатите) и тези, които те на свой ред избират да ни управляват (премиер и министри)? В края на миналата седмица вече излязоха данните от имуществените декларации, които всички, заемащи публична длъжност в България, са длъжни да подават. В поредица от материали Actualno.com oтразява и ще отразява по-интересните имотни данни, които вижда.

ОЩЕ: Имотите на полицейските началници: Къщи с дворове и ниви са стандарт

Иван Шишков: 10 апартамента, гаражи, къща с двор и дворно място

СНИМКА: БГНЕС

Новият регионален министър архитект Иван Шишков, който зае поста в правителството на Румен Радев след като беше на същия пост и в състава на служебните правителства на Гълъб Донев, е декларирал доста впечатляващо имущество. Шишков беше главен архитект на Драгоман, на район "Банкя", на район "Триадица" - всичко това в периода 1992 – 2021 година, като единствено между 2000 и 2002 година има прекъсване. През 2000 година той слиза от поста на главен архитект в Драгоман, за да заеме същата позиция в район "Банкя" на Столична община две години по-късно.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Прегледът на имуществената декларация на Шишков показва, че той, заедно със съпругата си Нели, се е сдобил с 4 от общо 10-те си апартамента в периода 2024-2026 година. За тези апартаменти са платени общо 356 773 евро. Общата квадратура на жилищата е 295 квадрата. Два от апартаментите са в София, другите два са в Банско – те са по-скъпите от тази четворка, взети са на цена съответно от 124 410 евро и 104 000 евро, като по-ниската цена е за 80 квадрата, а по-високата – за 76. Какви са цените на имотния пазар в Банско зависи много сериозно според района - според статия на в. "Капитал", те варират между 1050 и 1280 евро на квадрат, но има данни и за по-евтини места – 800 евро на квадрат в крайните райони на Банско, има обаче данни в Bulgarian Properties и за 1600 евро, по-луксозни жилища в близост до ски пистите, като много зависи и дали говорим за обзаведено жилище или не, дали имотът има други тежести и т.н. Апартаментът на Шишков и съпругата му от 80 квадрата им е струвал по 1300 евро на квадрат, а този за 76 квадрата – за почти 1637 евро на квадрт. Отделно, през 2024 година Шишков взема пети апартамент, в София, по наследство – той е 67 квадрата.

Между 2001 и 2012 година Шишков се сдобива с другите 5 апартамента, като 1 от тях е обща собственост с жена му. Всичките са в София, като за 3 от тях е плащано – общо 97 200 евро. Две от жилищата са над 100 квадрата, като с едното регионалният министър посочва, че се е сдобил чрез замяна, а другото (136 квадрата) е купил за 16 500 евро през 2001 година. Според статия на "Капитал", базирана на проучване на НСИ за 2001 година, средната цена за квадрен метър в жилищния сектор в България е била 320,53 лева. Пак според материала, тогава средната продажна цена на квадратен метър жилищна площ в София е 600.71 лева - отново с уговорката какво точно купуваш, на какъв етап от строителство е, какви издадени актове има. Цената, платена от Шишков, е около 240 лева на квадрат.

И още – Шишков има къща с двор от 75 квадрата и дворно място от 1000 квадрата в село Медово, те са му по наследство. Има и два гаража плюс паркомясто в София, като паркомястото е собственост съвместно със съпругата му, то е струвало 10 000 евро, купено е през 2025 година. Гаражите са всеки по 8180 евро, но са купени през далечната вече 2007 година. Министърът има и офис помещение в София от 1977 година, който му е дарение, както и 1/3 от магазин от 58 квадрата, която му е наследство. В графата "Наследство" се виждат 2 ниви в село Брестовица, където имущество има и сегашният вътрешен министър Иван Демерджиев - ОЩЕ: Знакови министри на Радев - пари, къщи, коли: Демерджиев се набива на очи с 400 000 евро в брой

Друго имущество и пари

Шишков и съпругата му имат 3 коли – БМВ 120, "Рейндж Роувър" и "Алфа Ромео", като последната е собственост на министъра и е купена за 10 000 евро през 2025 година. Другите две са на жена му – купени са през 2015 и 2018 година съответно, за 3500 евро и 12 000 евро.

Като пари в брой Шишков е декларирал 40 000 евро, има и банкова сметка от 216 500 евро, докато съпругата му Нели има банкова сметка в размер на 214 000 евро. Жена му е собственик и на фирма "Ен. Джи. Проект" ЕООД. Фирмата се занимава с проектантска дейност съгласно справка в Търговския регистър.

Още: Пеевски обеднява за втора поредна година, Борисов бие Радев по богатство

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Апартаменти имотна декларация имуществена декларация имуществени декларации имотни декларации Иван Шишков авторски
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес