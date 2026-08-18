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Жега, суша и тропични нощи: Проф. Георги Рачев за това какво ни чака в следващите дни

18 август 2026, 7:49 часа 785 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Жега, суша и тропични нощи: Проф. Георги Рачев за това какво ни чака в следващите дни

Силно се съмнявам, че ще има стопански валежи днес. По-скоро ще е малка лятна буря. На Балканите валежите са символични и до края на месеца ще са нулеви. Хубавото е, че нашите язовири са пълни. Добрите новини за река Дунав е, че до края на месеца ще се движи по острието на ножа и не очаквам да се понижи драстично. Дори и да се задържи това ниво, е добре, защото АЕЦ „Козлодуй“ може да продължи да работи. Това каза синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

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„В петък идва много мощен поток от топъл въздух“, каза той. Очаква се температурите да стигнат 39 градуса, а в Сандански и Петрич може да се отбележат и 40 градуса.

„Радвайте се днес на прохладата, защото после пак идва жегата. Горещината петък и събота ще е над Балканите“, каза професорът.

Четвъртък, петък и събота в София ще е 36 градуса. „Температурите ще са високи и през нощта – започват тропичните нищи“, каза той.

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Температурите ще са високи до края на месеца.

Времето днес

Жълт код за силен вятър е обявен за днес за шест области. Той е обявен за областите Пазарджик, Плевен, Враца, Монтана, Видин и Велико Търново.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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