Държавата дава пари, за да живееш на село: Наесен трябва да тръгне нова инициатива

Пари, за да живееш в по-малък град или по-малко населено място - това се чака от тази есен. Средствата идва по втория модул на програмата "Избирам България", по която се плащат бонуси и финансова подкрепа на българи да се върнат от чужбина и да заживеят отново в родината.

Проектът е осигурен с европейско финансиране и трябва да започне през есента, съобщи пред БГНЕС социалният министър Наталия Ефремова. Мярката няма да бъде насочена само към младите хора. Целта е да се насърчи вътрешната миграция от големите градове към по-малки населени места чрез конкретни финансови стимули за желаещите да се преместят, обясни тя.

Ефремова посочи, че вътрешната миграция няма за цел да подобри ситуацията икономически, да се решат проблеми с липсата на достатъчно кадри за местния бизнес. По-малките населени места могат да предложат по-чист въздух, по-добри условия за отглеждане на деца, по-спокоен начин на живот и по-голяма близост до природата, обясни министърът.

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Какво се очаква

Проверка на в. "Сега" в системата ИСУН показа, че видовете стимули ще са много сходни на тези за връщащите се от чужбина. Очаква се вторият компонент от "Избирам България" да обхване около 1200 души. Той ще е насочен към предоставяне на услуги за достъп до пазара на труда на лица, които пребивават в България и желаят да се преместят и да започнат работа в населени места с население под 50 000 души.

Агенцията по заетостта ще помага с профилиране и търсене на работа на кандидатите. Ще се отпуска помощ за пренасяне на покъщнина до новото населено място (размерът в евро на до 909 лв.). Ако кандидатът не притежава собствено жилище, ще има право на добавка за настаняване за период от 12 месеца -стойността в евро на до 406 лв. на месец за покриване на разходи за наем, режийни сметки и интернет за период до 1 година. Ще се осигуряват и пари за транспорт от и до работното място, ако то е извън мястото на пребиваване. Най-любопитната част е, че отново ще има еднократни стимули след 6-месечна заетост и след 12-месечна заетост в България на лицата от целевата група в случаите, когато лицето започне работа, включително като самостоятелно заето лице. Ще се осигури и субсидирана заетост за 12 месеца.

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