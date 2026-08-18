Туроператорите: Туристите да не бързат с резервациите за "Евровизия"

Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) призова туристите да не действат прибързано, правейки сега резервации за "Евровизия" в Бургас през май догодина.

"Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027" – събитие, което може да привлече хиляди посетители от България и Европа и да даде силен тласък на туризма по Южното Черноморие. Само дни след избора на Бургас обаче се появиха и първите сигнали за драстично завишени цени на частни места за настаняване. В някои платформи шест нощувки за двама души в периода 10–16 май 2027 г. достигат до невероятните 25 000 евро. Важно е да се подчертае: това са оферти за частни имоти и не представляват ценовото равнище на хотелския сектор", категорични са туроператорите.

"Важно е да посрещнем гостите си с разумни цени"

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От АБТТА съветват туристите да не бързат с резервациите, тъй като хотелите все още не са отворили масово продажбите за периода и предстои да бъдат публикувани реалните цени и наличности. По данни от туроператорски проверки процесът се очаква да започне в следващите месец-два.

"За момента примерна хотелска оферта за двама за цялата седмица е малко над 800 евро – значително по-различно от спекулативните цени, които се появиха в някои частни обяви", смятат от асоциацията.

По думите им голямото събитие може да бъде огромен шанс за целия регион – Бургас, Несебър, Слънчев бряг, Поморие и останалите туристически дестинации могат да се възползват от повишения интерес и да предложат на гостите разнообразие от места за настаняване и туристически услуги.

""Евровизия" не е само музикален конкурс. Това е възможност България да покаже туристическия си потенциал пред милиони зрители и да превърне международното събитие в устойчив икономически ефект. Затова е важно да посрещнем гостите си с разумни цени, добро качество и професионално обслужване", твърдят от АБТТА.

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