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Левски – АЕК Атина: Кога и къде да гледаме първия мач от плейофите на Шампионска лига?

18 август 2026, 6:00 часа 738 прочитания 0 коментара
Снимка: levski.bg
Левски – АЕК Атина: Кога и къде да гледаме първия мач от плейофите на Шампионска лига?

Левски приема днес АЕК Атина в първи мач от плейофите на Шампионска лига. Победителят от сблъсъка ще се класира за основната фаза на най-комерсиалната надпревара. Загубият пък ще продължи участието си в във втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа. Срещата е от изключителна важност и за двата отбора, тъй като тимът, който се класира за Шампионска лига ще получи и много сериозни финансови постъпления.

Левски – АЕК: Начален час и ТВ

Левски достигна до плейофите на Шампионска лига, след като отстрани последователно Борац Баня Лука, Университатя Крайова и Кайрат. АЕК пък започва участието си в турнира именно от плеофите.

Левски и АЕК ще бъдат в опитмална форма за двубоя си днес, тъй като и двата отбора не играха мачове през уикенда, за да могат да се подготвят за предстоящия двубой.

АЕК Атина

В колко часа започва мачът между Левски и АЕК?

По традиция мачовете в Шампионска лига започват в 22:00 часа българско време. Именно в толкова часа ще стартира и сблъсъка между Левски и АЕК. Арена на срещата ще бъде Националния стадион „Васил Левски“, който отново ще бъде пълен до краен предел.

Коя телевизия ще излъчва срещата между Левски и АЕК?

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Двубоят между Левски и АЕК ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще предава срещата е Max sport 3. Ако нямате възможност да гледате мача на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

ОЩЕ: Точно преди мачовете с Левски: АЕК Атина се подсили с национал на Хондурас

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Шампионска лига Левски АЕК Атина
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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