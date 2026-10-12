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МВнР: Не знаехме за действията на Ива Михайлова

12 октомври 2026, 10:37 часа 448 прочитания 0 коментара
Снимка: МВнР
МВнР: Не знаехме за действията на Ива Михайлова

Министерството на външните работи (МВнР) не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката ѝ, довели до пристигането ѝ в България, и не е участвало в организирането им. Контакт беше установен с МВнР от страна на адвоката непосредствено преди неговото изявление, съобщиха от външнополитическото ни ведомство, цитирани от БГНЕС "Разбираме тревогата на семейството за здравето на Ива. Най-важното сега е тя да получи необходимата медицинска помощ. Екипът на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ще прецени състоянието ѝ и необходимото лечение", заявиха от МВнР. Още: Демерджиев: Ива Михайлова е настанена в "Пирогов", може да получи охрана България последователно е подкрепяла усилията Ива да получи необходимото лечение. МВнР ще продължи да оказва съдействие по случая в рамките на своите компетенции.

Минала е границата без проблеми

По-рано днес стана известно, че 23-годишната българка е напуснала Северна Македония след месеци на съдебни спорове заради необходимостта от специализирано лечение на травмите ѝ след тежка катастрофа. Ива Михайлова вече е в България и предстои да се лекува в университетската болница “Пирогов“. Тя съобщи, че преминаването й през граничните пунктове е протекло без проблеми, въпреки продължилия месеци съдебен спор за възможността да напусне Северна Македония. Още: Проф. Ангел Димитров: Една година след процеса срещу Ива Михайлова е странно да се говори за добра воля в РСМ 

Снимка БГНЕС

Припомняме, че след тежка катастрофа на 7 октомври 2025 г. по пътя между Кочани и Щип. При сблъсъка загина един човек, а няколко души, сред които и Михайлова, пострадаха. Младата жена, която има българско и северномакедонско гражданство, получи тежки травми на гръбначния стълб.

Спорът за лечението в България

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През юли 2026 г. в Основния съд в Кочани започна делото срещу Михайлова, обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата. След катастрофата документите ѝ за самоличност бяха отнети, което възпрепятстваше заминаването ѝ за лечение в България. Още: "Кой е човекът, който накара свидетелите да изтрият всички снимки от местопроизшествието“: Ива Михайлова с неудобни въпроси към Муцунски (ВИДЕО) Въпреки представените медицински документи за необходимостта от специализирана интервенция, съдът в Кочани отказа да разреши пътуването ѝ. На 20 август Апелативният съд в Щип потвърди решението. Българското Министерство на външните работи реагира с позиция, че отказът не отчита достатъчно тежестта на състоянието ѝ и обстоятелството, че необходимото лечение не може да бъде осигурено в Северна Македония. Случаят предизвика обществен отзвук и дипломатически реакции от българска страна. Сега Михайлова е в България, където предстои да получи необходимата медицинска помощ. Още: България повдигна случая с Ива Михайлова в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

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Лечение Република Северна Македония Ива Михайлова
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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