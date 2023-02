МВнР се похвали, че е насочило хиляди евро за хуманитарна помощ в Украйна

Сумите са предоставени под формата на спешна финансова помощ към Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси и Върховният комисариат на ООН за бежанците. Целта е била да помогнем за справяне с най-неотложните нужди на украинците през зимните месеци.

MFA 🇧🇬 alone has channeled nearly 400 000 euro through its ODA Program and 110 000 euro for humanitarian aid. 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/flyHcWF9Ns