На Нова година да имаме и лева, и евро: Асоциация ни каза как да се пазим от високите цени

„Няма да е излишни хората в новогодишната нощ да си носят кеш – лева или евро, за да не разчитат само на картите. Прекъсването на електронното плащане може както да бъде за четири часа, така и за пет часа. Хубаво е да си носим някоя банкнота в джоба“. Това заяви Богомил Николов от Асоциация „Активни потребители“ пред bTV. По думите му трябва да има и толеранс от две-два за банкоматите. Една част от банкоматите са и с две касети – да поддържат и двете валути с лева и евро. „Не мога да предвидя дали на 1 януари банкоматите ще бъдат подменени с евро, но тези, които не са зареден с евро, може да спрат да работят“, смята Николов.

Той призова след 1 януари хората веднага да започнат да се разплащат с евро, за да се намали рискът от грешки при рестото. „Ние като потребители трябва да сме активната страна да търсим нередности“, уточни Богомил Николов.

Според него плащането с карта е най-лесният вариант, при който обществото да мине през едномесечния период, в който ще се плаща с лева и евро. „Ние сме късметлии с курса, защото той отива леко надолу. Ако дадена стока е 1 лев, то тя ще стане под 50 евроцента“, посочи Богомил Николов.

Той допълни, че Законът за въвеждане на еврото до 8 август 2026 година ограничава свободното ценообразуване и това означава, че ако има напълно свободна пазарна икономика, може да се определи висока цена за минерална вода. Сега до 8 август това правило е ограничено и ако ние като потребители видим резки движения, нашата гражданска задача е да сигнализираме до контролните органи – Комисия за защита на потребителите, призова Богомил Николов.

Той подчерта, че ако цената се стори съмнителна на потребителите, да сигнализират КЗП. „Най-важната задача на регулаторите е да формират респект в търговците, за да може да ограничат резките движения на цените. Надявам се и с наша помощ на потребителите, ние да ги насочваме към най-проблемните места на пазара, за да не си пилеят ресурсите за празни проверки“, каза още Богомил Николов.

