Най-важните новини за деня: 20 септември 2023 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 20 септември 2023 г.

ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ ПРЕКРАТЯВАТ ПРОТЕСТИТЕ, ТРАКТОРИТЕ СЕ ВРЪЩАТ НА ПОЛЕТО

Меморандумът, който правителството изпрати до протестиращите земеделци, ги устройва. Протестът се разпуска и техниката и протестиращите започват да се разотиват. Текстът на споразумението беше прочетен пред протестиращите земеделци, които го посрещнаха с бурни овации.

ДЕНКОВ ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ: НЕ СМЕ ОТСТЪПИЛИ! (ВИДЕО)

"Земеделците са лъгани много пъти през годините. Напрежението е отражение на огромно натрупано недоверие към политическата класа".

КИРИЛ ВЪТЕВ: ТРАКТОРИТЕ НА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ГИ НЯМА НА ПРОТЕСТА

"Най-големите нямат трактори на Долни Богров. Те са си самодостатъчни. Казвам, че ги няма на протеста. Но българското земеделие е в насипно състояние. Всеки се бори да оцелява сам. Всички средни и малки имат огромен проблем". Това каза по БНР земеделският министър Кирил Вътев.

МНОГО Е СТРАНЕН ПРОТЕСТЪТ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ: ЛЮБОМИР АЛАМАНОВ В “ОТГОВОРИТЕ“ (ВИДЕО)

Много е странен този протест. Странен защото първо не стана ясно кой точно протестира. Това каза в седмичното обзорно предаване на Actualno.com “Отговорите със Спасиана Кирилова“ Любомир Аламанов, експерт по комуникации и съосновател на Центъра за анализ и кризисни комуникации:

ХРИСТО ИВАНОВ: НЕ НИЕ, БОРИСОВ ИМА ОТНОШЕНИЯ С ДПС

Коментарите на г-н Борисов се отнасят до него и неговата партия и неговите отношения с ДПС. Това коментира съпредседателят на ПП-ДБ Христо Иванов пред медиите в парламента във връзка с думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от вчера, че на практика са коалиция с ДПС.

НЕ ЗНАМ, НЕ Е МОЯ РАБОТА: МВР ОТГОВАРЯ КАКВО ПРАВИМ ПРИ ЯДРЕНА ЗАПЛАХА

Добре ли сме подготвени в случай на ядрена заплаха под формата на авария и/или военно действие? Въпроси по темата и то в рамките на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до МВР изпрати д-р Петър Кърджилов, който е специалист по комуникация при рискове и кризи и информационни науки. Те са особено актуални предвид войната в Украйна и знаковата реч на украинския президент Володимир Зеленски пред Генералната асамблея на ООН: Зеленски пред ООН: Всяко десетилетие Русия започва нова война (ВИДЕО). Именно в Украйна се намира най-голямата АЕЦ в Европа - АЕЦ "Запорожие", а тя остава окупирана от руските войски и към момента, като напрежението дали няма да се случи инцидент заради военните действия е постоянно.

ОРЪЖИЯ И САНКЦИИ: СКРИТИТЕ ПОСЛАНИЯ В СРЕЩАТА НА ПУТИН С КИМ ЧЕН УН СПОРЕД ДИМИТЪР ГЪРДЕВ (ВИДЕО)

Скорошната среща между руския диктатор Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен Ун в Русия може да се тълкува по много различни начини. Едно обаче е ясно - Пхенян опитва да избегне санкциите срещу себе си чрез износ на оръжия за Москва, а Путин има едно наум. Той се притеснява от безконтролността на Ким.

УКРАЙНА ОБЯВИ КОМПРОМИС ЗА ИЗНОСА НА ЗЪРНО И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ ПРЕЗ ЕС

Украйна е готова на компромис по отношение на търговията специално с украинско зърно храни що се отнася до Източна Европа. Това стана ясно от изказване на украинския премиер Денис Шмигал.

УКРАЙНА АТАКУВА РУСИЯ В СУДАН: КИЕВ ИЗГЛЕЖДА СЕ ПРИЦЕЛИ В ЧВК ВАГНЕР В АФРИКА (ВИДЕО)

Украинските специални служби най-вероятно стоят зад серия от операции тип "удар с дрон", насочени срещу подкрепяни от ЧВК Вагнер милиции в Судан, близо до столицата на страната Хартум. Това съобщава CNN – телевизията е направила свое разследване на темата.

САЩ, РУСИЯ И КИТАЙ ПАК СИ МЕРЯТ ЯДРЕНИТЕ АРСЕНАЛИ. ДО КАКВО ЩЕ ДОВЕДЕ ТОВА?

Светът върви към нова надпревара в ядрените оръжия, съобщава катарската Al Jazeera. Според автора на статията спирането й ще бъде по-трудно, отколкото по време на Студената война, тъй като сега в нея вече участват три държави - Русия, САЩ и Китай.

УКРАИНЦИТЕ УДРЯТ ПОСТОЯННО РУСНАЦИТЕ: ВИДЕО ПРИМЕРИ И РУСКИ ПРИЗНАНИЯ

Тежки загуби на руската армия и украинско превъзходство специално в успеха да се нанасят прецизни удари – артилерийски и с дронове, от по-далечно разстояние: Това е основна тема както в руското, така и в украинското информационно пространство, както в конвенционалните медии, така и в социалните мрежи.

УНИЖЕНИЕ ЗА РУСИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН: СПИРАТЕ ВОЙНАТА И ЗЕЛЕНСКИ НЯМА ДА ГОВОРИ (ВИДЕО)

Има решение на това - спирате войната и президентът Зеленски няма да говори пред Съвета за сигурност на ООН. Така председателят на заседанието - албанският премиер Еди Рама, контрира възраженията на Русия да се дава приоритетно думата на украинския президент Володимир Зеленски пред Съвета. Албания е временен председател на Съвета.

"НЕ УКРАЙНА, РУСИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ТРЕВОЖИ": ГОВОРИ РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА УКРАИНСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ

Ръководителят на украинското военно разузнаване не е в настроение да обсъжда продължаващото контранастъпление. Факти, а не дискусии – от това се ръководи генерал Кирило Буданов. Бавното темпо на настъпление срещу добре окопания и подготвен враг е очаквано отражение на реалността.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАМЩАЙН-15: КАКВО ПОЛУЧАВА УКРАЙНА?

Каква военна помощ получава Украйна след проведените преговори на 15-та по ред среща на Контактната група по въпросите на отбраняващата се страна (във формат Рамщайн), които се състояха на 19 септември в Германия?

ЛАТВИЙСКИ БАЛСАМ ЗА ДУШАТА НА ПУТИН - ЗАВОД В РИГА СНАБДЯВА РУСКАТА АРМИЯ С МИКРОСХЕМИ?

Заводът за полупроводникови устройства в Рига, Латвия още пред 60-те години на миналия век започва производството на интегрални микросхеми. В края на 90-те години предприятието е приватизирано- След редица преобразувания, сливания, поглъщания и преименувания са открити три компании: AS "RD ALFA", която се занимава с аренда и управление на собственото или имуществото под аренда, AS "ALFA RPAR4 и AS "RD АLFА Mikroelektronikаs Depаrtаments", произвеждащи електронни детайли.

НАГОРНИ КАРАБАХ ПОДПИСА КАПИТУЛАЦИЯ ПРЕД АЗЕРБАЙДЖАН

Азербайджанското министерство на отбраната съобщи, че е постигнато споразумение за спиране на огъня в Нагорни Карабах.

НАГОРНИ КАРАБАХ: НОВАТА СТАРА ВОЙНА

Нагорни Карабах - спорният регион на границата между Армения и Азербайджан, отново се оказа арена на война. Засега тя се развива много едностранно - азербайджанската армия набързо взе превъзходство и установи контрол над редица горещи точки в района. Това са първи толкова големи военни действия от 3 години насам, а въобще първите военни действия в района започнаха след разпадането на СССР, през 90-те години на XX век, когато Азербайджан си върна райони в и около Карабах. Карабах е международно признат като азербайджанска територия, но част от нея се управлява от арменски сепаратистки власти, които заявяват, че това е тяхната прародина. Сега действа примирие, с гарант Русия.