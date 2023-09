Украинците удрят постоянно руснаците: ВИДЕО примери и руски признания

Руският погром при Клещеевка и Андреевка предизвика редица публикации и анализи от страна на руските военни блогъри в Телеграм. Изключително интересен е този на Александър (Саша) Коц, който е кореспондент на "Комсомолская правда". Той пише следното, визирайки ситуацията при Бахмут: "Артилерията работи за тях (украинците) много точно и компетентно. Касетъчните боеприпаси – изобщо не ги жалят. Преди това спираха да стрелят, когато се доближим на около 150 метра от тях. Сега продължават да стрелят дори когато се доближим на 50 метра. Работят в малки щурмови групи плюс силна група за подсигуряване (артилерия). За една нощ правят невероятното – от нулата издигат укрепена позиция, закрита землянка или укритие, при което се използва основа на къща".

Footage of the liberation of Klishchiivka where assault units of the Steel Border Brigade (part of the Offensive Guard) participated in. pic.twitter.com/PmD0um3yqa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 19, 2023

Коц обръща внимание и на руските слабости – нямаме дронове, резервни батерии, голяма част от маневрите на украинците нощем остават незабелязани заради това. Ако си върнем превзета позиция, те я сравняват със земята и пак я вземат, добавя той. Думите му специално за дроновете и как украинците се справят отлично буквално с подръчни материали са подкрепени и от друг руски пропагандист Александър Сладков, който е кореспондент на "Известия" - подробности към голям анализ по темата за украинската военнна стратегия и тактика в този материал: Военни уроци: Как трябва да се бие Украйна срещу Русия (ВИДЕО)

Примери за украинската военна мощ

Говорителят на Таврийското направление в украинската армия Олександър Щупун съобщи, че на 18 септември в западната част на Запорожието руснаците са загубили над 300 души убити и ранени. Преди това, на 16-ти и 17-ти септември руските загуби по украински оценки са били по 200 души на ден. Щупун добавя, че руснаците пак ползват затворници за прикритие на по-опитните си войници от ВВС в отбранителни операции, посочва ISW в дневния си обзор. Че това си остава руска тактика - затворници като пушечно месо, пише и руски военен блогър, специално за паравоенните от "Щорм Z", които се бият в Запорожието. Блогърът твърди, че при една от атаките само 7 от 48 души оцелели и че руската артилерия не прикрива "затворнически формирования".

В социалните мрежи постоянно излизат видеокадри на успешни украински операции, при това във всякакви условия. Например – с украински дронове-камикадзе "Буцефал" са взривени 3 руски катера по река Днепър:

Освен това – пореден танк от най-модерния модел на Русия в Украйна Т-90 "Пробив" казва сбогом на този свят пак след удар с дрон: Танк "Ейбрамс" срещу танк Т-90М: Руските танкове са добри докато не влязат в бой (ВИДЕО)

National Guardsmen together with aerial reconnaissance units destroyed the latest Russian T-90M Proryv tank. pic.twitter.com/RkLOQhShee — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 19, 2023

Разбира се, от руска страна също има успехи: Руски дрон порази украински МиГ-29 (ВИДЕО) – но е показателно, че вече 3 месеца украинската армия държи инициативата във войната и успява да постига все по-впечатляващи резултати, особено в тила на руснаците. Рано сутринта, на летището в Сочи е имало взрив на резервоар с гориво, вероятно резултат от нова украинска атака с дронове:

The moment of the attack on the oil depot in Sochi, as a result of which the tank caught fire. https://t.co/eOlCynUDdH pic.twitter.com/9FsQm3jwIU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 20, 2023

Иначе на фронта като цяло има затишие по всички направления, без някакви значими промени на позиции, с изключение на западната част на Запорожка област. Геолокализирани кадри, показващи руски обстрел по украинска пехота, подсказват още по-голям напредък на украинците до Върбово, от югозапад (селището се намира 18 километра югоизточно от Орехов).

Руското военно министерство традиционно трудно признава дори очевидни загуби и твърди, че украинците неуспешно са атакували при Върбово и при Новопокроповка (13 километра южно от Орехов). В сутрешния си обзор в Телеграм руският пропагандист Семьон Пегов твърди, че боевете са в западните покрайнини на Върбово, а руска контраатака спряла украинска атака при Новопокроповка. Той настоява и, че при Новоегоровка (15-16 километра север-североизток от Сватово), Петропавловка и Синковка (7-9 километра изток-североизток от Купянск) имало руски атаки, но успех имало само при Новоегоровка, където били превзети някои важни позиции на висок терен.

