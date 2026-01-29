Най-важните новини за деня: 29 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 29 януари 2026 г.

"РЕШЕНИЕТО ЗА СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР Е НА ПРЕЗИДЕНТА": ФИЛИПОВА КАЗА "ДА" НА ЙОТОВА

"На президента аз отговорих: Да. Ще приема, ако тя прецени да бъда слушжебен министър-председател", каза заместник-омбудсманът Мария Филипова след среща с президента Илияна Йотова след среща с президента Илияна Йотова на "Дондуков" 2. Филипова е в така наречената "домова книга" за служебен министър-председател, измежду които държавният глава може да избира служебен премиер. Засега само подуправителят на БНБ Андрей Гюров е заявил готовност да бъде служебен министър-председател.

ПО ИДЕЯ НА "ВЪЗРАЖДАНЕ": ДЕПУТАТИТЕ ОРЯЗАХА СЕКЦИИТЕ В ЧУЖБИНА. МАШИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ОСТАВАТ ПРИНТЕРИ

След близо шест часа напрегнати дебати, белязани от процедурни хватки, взаимни обвинения и няколко принудителни почивки, Народното събрание прие на първо четене предложението на "Възраждане" за промени в Изборния кодекс, които целят ограничаване на броя на избирателните секции извън Европейския съюз, а отхвърли законопроекта на "Продължаваме промяната - Демократична България" за възстановяване на пълната функционалност на машинното гласуване.

ПОВЕЧЕ ОМЕРЗЕНИЕ И МОБИЛИЗАЦИЯ: АНАЛИЗАТОР ЗА ПРОМЕНИТЕ В ИЗБОРНИЯ КОДЕКС СЕДМИЦИ ПРЕДИ ВОТА

Предложените промени в Изборния кодекс са защото на някого нещо му е хрумнало в конкретен момент. А целта е евентуално предимство пред останалите формации. Създаде се усещането, че някой не иска познатите ни извън страната да има същите права като нас. Повече омерзение и мобилизация на хората - до това ще доведат промените в този им вид. Това мнение изрази изборният експерт Румяна Дечева в ефира на Нова телевизия.

ЩЕ ПРЕТОПИ ЛИ РАДЕВ БСП: КРУМ ЗАРКОВ ПРЕДУПРЕДИ СОЦИАЛИСТИТЕ ЗА МРАЧНО БЪДЕЩЕ

Ако БСП беше останала в силни позиции, на Румен Радев нямаше да му се налага да излиза от президенството. Румен Радев няма да претопи БСП, а това, което ще се случи на партията, ще бъде плод на "усилията" на социалистите. Това заяви бившият служебен министър на правосъдието и бивш секретар на президента Румен Радев по правните въпроси - Крум Зарков, пред БНТ.

ЗАЩО МЪЛЧИ РУМЕН РАДЕВ И КАКВО ЩЕ ПРАВИ: СПЕЦИАЛЕН АНАЛИЗ НА КАЛОЯН МЕТОДИЕВ (ВИДЕО)

Сериозната тема е тази с реденето на служебен кабинет. Тези избори трябва да минат под мотото “Честни”, защото това е много важно. Ключово е постигането на баланс и консенсус. Докато не мине последният разговор, нищо не е свършено, нищо не е окончателно. Това заяви в предаването "Студио Actualno" политологът Калоян Методиев, който е част от ПП “Непокорна България”, коментирайки процедурата около избор на служебен премиер и разговорите, които в момента текат с президента Илияна Йотова.

ИСКАТ 10-15% РЪСТ НА УЧИТЕЛСКИТЕ ЗАПЛАТИ, АКО НЕ - СТАЧКА

С новия бюджет ще се иска 10-15% ръст на учителските заплати. Това, което сега се предлага, е компенсиране на инфлацията с 5%. Това каза председателят на синдикат "Образование" към КТ “Подкрепа“ Юлиян Петров. Според него "не е далече времето" на подготовка за протести. "Ако не се случи, това вероятно ще прелее чашата и ще излезем по улиците или няма да завършим съответния срок, година, или пък няма да започнем новата учебна година. Това сме го правили и пак можем да го направим", категоричен бе той. По повод грипа и официално обявявания процент заболели ученици, Петров заяви, че това не отговаря на реалната картина: “Националният център по заразни и паразитни болести има невярна информация и неговите решения са неистински“, каза той и определи като грешно решение онлайн обучението по време на грипна епидемия.

ОТ УТРЕ? НОВИТЕ ЦЕНИ ЗА ЗОНИ И ПАРКИРАНЕ В СОФИЯ ВЛИЗАТ В СИЛА

Върховният административен съд (ВАС) взе решение разширяването и поскъпването на зоните за платено паркиране в София да бъдат върнати със задна дата - от 5 януари 2026 г. Съдът обезсили като недопустимо определението на Административен съд - София-град, с което беше спряно предварителното изпълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, приета на 13 ноември 2025 г. от Столичния общински съвет (СОС). Определението е окончателно.

ВАРНА Е ЗАПЛАШЕНА ОТ КРИЗА С БОКЛУКА, ПО-ГОЛЯМА ОТ ТАЗИ В СОФИЯ

Варна е изправена пред риск от тежка криза с отпадъците, която може да надмине дори проблемите със сметосъбирането в София. За това алармира кметът на града Благомир Коцев в публикация във Facebook.

ЧИТАЛИЩАТА - МЕЖДУ РАЗРУХАТА И ДОБРИТЕ ПРИМЕРИ: ГОВОРИ ЮРИЙ ВЪЛКОВСКИ (ВИДЕО)

Читалищата са местата, където ако един, да кажем, поет иска да направи литературно турне, ако една театрална трупа иска да направи пътуване из Северна България, в момента тази карта може да бъде неговият инструмент. Тоест, той може да отвори, може да види какви читалища има, може да види каква дейност имат те, да види контактите, да се свърже с тях и да организира. Разбира се, това и до сега се случва, но има читалища, които са по-активни, и фактически много често културните оператори ги познават, но сега могат да открият и нови партньори.

САЩ С НОВА МАНЕВРА ЗА МИРA В УКРАЙНА. ЧУЖДЕНЦИ С УКРАИНСКО ГРАЖДАНСТВО ДА СЕ МОБИЛИЗИРАТ – ИДЕЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

На 1 февруари, в Абу Даби украинска и руска делегация ще се срещнат, за да продължат преговорите за мир в Украйна и този път в срещата няма да участват американски представители. Това стана ясно от изказване на американския държавен секретар Марко Рубио. По думите му, единственото препятствие пред мирно споразумение е териториалният въпрос. „Този мост още не сме го пресекли“, заяви Рубио, но каза, че поне нещата по темата са обединени в един въпрос:

МИРНО СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ ИЗТОЩЕНИЕ? СЦЕНАРИИТЕ ЗА ВОЙНАТА В УКРАЙНА ПРЕЗ 2026 Г.

Американското изданието The Wall Street Journal (WSJ) описа три сценария за това как биха могла да се развие войната в Украйна през 2026 г. Най-вероятният сценарий, според изданието, е войната да продължи, докато преговорите за нейното прекратяване също продължават. Нарастващото напрежение тази година обаче може да отслаби позициите на Киев или Москва, принуждавайки ги да постигнат сделка, която все още не са готови да сключат, посочва изданието.

ДРОНОВЕТЕ ПРОМЕНИХА ВСИЧКО: ЗИМАТА ВЕЧЕ НЕ СПИРА ВОЙНАТА (ВИДЕО)

Журналистите Касандра Виноград и Александър Чубко от The New York Times посетиха два украински батальона, воюващи в източната част на Днепропетровска област. Actualno.com публикува техния репортаж.

КОЛКО Е ЛЕСНО ДА ПОДМАМИШ ТРЪМП: СИ ДЗИНПИН ЗНАЕ КАКВА ЦЕНА ДА МУ ПРЕДЛОЖИ, ЗА ДА ИЗОСТАВИ АЗИЯ

Докато светът се готви за поредния шок във външната политика на американския президент Доналд Тръмп, в Азия се разгръща една много по-тиха загуба на САЩ. От есента насам администрацията на републиканеца мълчи, докато Китай разгръща яростта си както срещу Япония, така и срещу Тайван, оставяйки два близки съюзника на Вашингтон да се оправят сами. Мълчанието на Тръмп не е случайно. Извън тесния кръг от икономически въпроси той проявява малък интерес към сериозното предизвикателство, което Пекин представлява за САЩ, и още по-малко към това как то се отразява в Индо-Тихоокеанския регион, пише в свой анализ геополитическото списание Foreign Policy.