Варна е заплашена от криза с боклука, по-голяма от тази в София

Варна е изправена пред риск от тежка криза с отпадъците, която може да надмине дори проблемите със сметосъбирането в София. За това алармира кметът на града Благомир Коцев в публикация във Facebook.

Припомняме, че проблемите с боклука в София възникнаха след като общината отказа да плаща повече пари на участниците в обществената поръчка за почистването на града. В момента процедурите са блокирани, въпреки че общината сключи анекси с някои от досегашните почистващи фирми на столичните райони и им вдигна плащанията, а в други изпрати общински предприятия да събират боклука. Докато тушира напрежението в някои от занемарените квартали, боклуци се натрупват в други. Още: Подлез - убиец заплашва варненци (СНИМКИ)

"Политически готвена криза"

Според Коцев ситуацията във Варна не е случайна, а представлява "политически готвена криза", целяща блокиране на управлението на общината. Коцев посочва, че председателят на комисията по благоустройство и комунални дейности в Общинския съвет отказва да свика заседание, на което да бъде разгледана и гласувана план-сметката за чистота.

"По този начин Мартин Златев, от свързваната с Даниел Славов - Дънката група на "Български гласъ", оставя на Общинския съвет само един шанс преди морската столица да потъне в боклук. И това е общинските съветниците утре да гласуват извънредната точка, която ПП-ДБ ще предложи за неотложно и незабавно гласуване на план-сметката", заявява кметът. Още: Свидетелка срещу Благомир Коцев вече е с охрана

Той припомня, че по закон общинските съвети трябва да приемат план-сметките си най-късно до 31 януари, по ред, определен от Министерския съвет. Ако това не се случи в срок, общината няма право да извършва плащания към фирмата за сметопочистване, което на практика води до спиране на услугата.

Коцев определя като "абсолютно недопустим" фактa, че само два дни преди крайния срок план-сметката за чистота на Варна не е разгледана в ресорната комисия, която, по думите му, е била овладяна от хора, близки до Даниел Славов още през миналото лято. Още: Изненадващо име е вторият защитен свидетел по делото "Коцев"

Според кмета липсата на точката в дневния ред на Общинския съвет за предстоящата сесия в петък "вече граничи с престъпното".

В заключение Благомир Коцев предупреждава, че "ако план-сметката за чистота не бъде гласувана извънредно по предложение на ПП-ДБ на сесията утре, от понеделник Варна ще е в криза с боклука, която ще засенчи дори тази в София".