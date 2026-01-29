Повече омерзение и мобилизация: Анализатор за промените в Изборния кодекс седмици преди вота

Предложените промени в Изборния кодекс са защото на някого нещо му е хрумнало в конкретен момент. А целта е евентуално предимство пред останалите формации. Създаде се усещането, че някой не иска познатите ни извън страната да има същите права като нас. Повече омерзение и мобилизация на хората - до това ще доведат промените в този им вид. Това мнение изрази изборният експерт Румяна Дечева в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: "В услуга на Пеевски": Управляващите и "Възраждане" ограничиха секциите в чужбина

Какви са опасенията?

Тя отправи и критики, че не са извадени поуки от решението на Конституционния съд. „Видяха се някои системни промени. Можехме лесно да решим много от проблемите, за да повишим доверието. Предложението за секциите в чужбина не е в полза не само на сънародниците ни зад граница, но и на близките им у нас", посочи тя.

Изборният анализатор Даниел Стефанов смята, че ефектът от вота в Турция на всички избори у нас е преувеличен.

"България прави гласуването зад граница по един свръхширок начин. В предишните варианти на кодекса имаше по-ясна мярка за определяне на секциите - определен брой заявления, според които се отваряха. Това беше доста добра система. През 2010 г. мисля, че външно министерство изпрати официални лица във всяка секция - рязко се подобри качеството на протоколите", каза той.

ОЩЕ: Машини, скенери или хартия: ЦИК обясни за "мадуровките"

Стефанов заяви, че партиите трябва да разберат, че промените в Изборния кодекс не бива да са едностранни. И допълва, че в момента всяка партия опитва да реши свой проблем след промените.

ОЩЕ: Как ще се изчистят "мъртвите души" от избирателните списъци: НСИ с коментар

Припомняме, че на извънредно заседание в сряда Правната комисия прие предложението на "Възраждане" за намаляване на избирателните секции в чужбина. Решението засяга държавите, които не са част от ЕС. В тях ще бъдат откривани само до 20 секции, извън дипломатическите и консулските представителства.

Българите приемат новината гневно и с неразбиране защо точно от "Възраждане" са инициатори на подобни промени, тъй като именно тази партия има много силен резултат във Великобритания.