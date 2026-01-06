Най-важните новини за деня: 6 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 6 януари 2026 г.

"ИМА ХОРА, КОИТО ВЕЧНО НЕ СА ПОДГОТВЕНИ": 1/3 ОТ ЛЕВОВЕТЕ ВЕЧЕ СА В ИСТОРИЯТА, ОЧАКВА СЕ ДО МАРТ ДА ПРИКЛЮЧИМ С ВАЛУТАТА

36,3% от българските левове в обращение са изтеглени от БНБ, като от декември тенденцията се засилва. Очакванията са до края на март да бъдат изтеглени всички наличности на левовете. Това стана ясно на първия брифинг на новосъздадения Координационен център към Механизма за еврото, оглавяван от Владимир Иванов от Държавната комисия по стоковите борси и тържища.

ТАКСИ ЗА ПРЕВАЛУТИРАНЕ НА ЛЕВОВЕ В ЕВРО? БАНКИТЕ С РЕАКЦИЯ

След като и в БНБ постъпиха оплаквания от граждани, че някои банки им искат такси, за да превалутират левове в евро, когато не са техни клиенти, Асоциацията на банките в България (АББ) обяви, че не са установени такива практики.

МВР ИЗЯСНИ ЗА ЗАГЛУШАВАНИЯ СИГНАЛ НА МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ НА ПРОТЕСТИТЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

Заглушен сигнал на мобилните устройства и блокиране на мобилните връзки по време на трите многохилядни антиправителствени протеста в столицата - за това алармираха от опозицията в лицето на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от "Продължаваме промяната - Демократична България" още в края на миналата година. Темата е обект и на парламентарен въпрос до вътрешния министър в оставка Даниел Митов по процедурата за парламентарен контрол, показа справка на Actualno.com.

ПЕЕВСКИ, ЕТНИЧЕСКИТЕ ТУРЦИ И КОЙ ПОСЯГА КЪМ ТЯХ СЛЕД ДОГАН? ГОВОРИ ДИАНА ДАМЯНОВА (ВИДЕО)

Изгледах двучасовото интервю с Бойко Борисов. Мисля, че той ще продава този жанр, защото се чувства неразбран. Това заяви политическият пиар експерт Диана Дамянова в предаването "Студио Actualno", коментирайки началото на новия политически сезон.

"ЗАГУБИХ БИТКАТА": АРХ. БОГДАНА ПАНАЙОТОВА КАЗА ЗАЩО ХВЪРЛИ ОСТАВКА

„Няма я политическата воля на кмета на София Васил Терзиев да защитавам онази визия и моя позиция, която исках да направя в администрацията, където исках да създам нов ред на работа, нови правила, да има реална администрация без поводи за корупционни схеми. Просто всичко това, което исках да го направя, си го заявих в началото, повярвах на кмета, че има същата мисия, но се оказа неговата визия различна от моята визия“. Toва заяви бившият главен архитект на София арх. Богдана Панайотова пред БНТ.

СПАСЕНИЕ ОТ СМЪРТТА? САЩ СЪЗДАДОХА ВАКСИНА СРЕЩУ ЕФЕКТА НА ФЕНТАНИЛА, У НАС "ЗАМИТАМЕ" ЖЕРТВИТЕ

Ваксина, която блокира ефекта на фентанила, включително при свръхдоза, ще влезе в клинични изпитвания върху хора през следващите месеци, което може би ще отвори пътя към първото проактивно лечение на зависимостта от употребата на наркотици. Първите изпитвания ще се фокусират върху оценката на безопасността на ваксината, която първоначално е разработена с финансиране от Министерството на отбраната на САЩ. Ваксината е тествана преди това върху плъхове и е показала обещаващи резултати. Сега тя е лицензирана от стартиращата компания ARMR Sciences, която ще започне да набира пациенти за клинични изпитвания от фаза I в Нидерландия през 2026 г., като стартира през януари или февруари, пише "Live Science".

ЧУЖДИ ВОЙНИЦИ ПАЗЯТ МИРА В УКРАЙНА: ИМА ЯСНОТА, БЪЛГАРИЯ СЪЩО Е С УЧАСТИЕ (ВИДЕО)

Лидерите на Франция, Великобритания и Украйна подписаха в Париж декларация за намеренията за бъдещо разполагане на многонационални сили като гаранция за сигурността на Украйна след постигане на прекратяване на огъня, пише Ройтерс. Според Bloomberg News, администрацията на Тръмп се е съгласила да подкрепи Украйна в случай на бъдеща руска атака. Планът предлага задължителни гаранции за сигурност, от които се нуждае Украйна като част от мирно споразумение, включително „предложение от САЩ за подкрепа на военна сила, водена от Европа“.

ДЪРЖАВНА ИЗМЯНА: В РУСИЯ ЗВУЧАТ КРАЙНИ ГЛАСОВЕ ЗА ТОВА КАКВО НАПРАВИ ПУТИН В УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Говоря като военен – ако искаха обединение на русский мир, щяха да го направят още през 2014 година (бел. ред. - тогава Русия анексира Крим). Местните издигаха руски знамена, трябваше малко да се помогне – вместо това "те" стопираха всичко, избиха "народните командири“ в Донбас, подписаха Минските споразумения, съзнателно извършвайки държавна измяна". Думите са на руския военен Иван Отраковски – той е бивш руски морски пехотинец и един от видните руски ултранационалисти, водач на паравоенното движение "Армия за защита на отечеството". А под "те" Отраковски има предвид висшето политическо ръководство на Русия – без обаче да посочва точни имена.

ЩЕ АТАКУВА ЛИ ПУТИН НАТО ОЩЕ ТАЗИ ГОДИНА?

Москва създава политическите и военните предпоставки за война срещу НАТО. Въпросът е дали заплахите на диктатора Владимир Путин ще бъдат последвани от конкретни действия, пише Süddeutsche Zeitung.

"АКО САЩ НАПАДНАТ СТРАНА ОТ НАТО, ВСИЧКО ЩЕ ПРИКЛЮЧИ": ДАТСКИЯТ ПРЕМИЕР С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ГРЕНЛАНДИЯ

„Искам да е ясно, че ако Съединените щати изберат да нападнат военнополитически друга страна от НАТО, тогава всичко ще приключи. Включително нашето НАТО и следователно сигурността, която е осигурявана от края на Втората световна война“. За това предупреди датският премиер Мете Фредериксен в интервю за TV 2 в понеделник. Тя призова Тръмп да спре подобни заплахи.

ТРЕВОГАТА ЗА ГРЕНЛАНДИЯ РАСТЕ. КАКВО ЩЕ ПРАВИ ЕВРОПА СРЕЩУ ТРЪМП?

Дания е силно обезпокоена от намеренията на САЩ относно Гренландия. Това бе така още преди американският президент Доналд Тръмп да нареди операцията си във Венецуела през уикенда, а оттогава тревогите на датчаните само се усилиха и с основание.

ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА ЩЕ ДЕЙСТВА "ПОСЛУШНО ПРАВИТЕЛСТВО": ЛЮБОМИР КЮЧУКОВ ЗА НАРУШЕНОТО МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

Венецуела като че ли обърна оптиката към международните институции и към международното право. След Украйна, Газа, сега Венецуела това, което наблюдаваме, е отрицание на международното право, на нормите, които то предполага и на практика се вижда, че новото нормално – това е правото на силния. Това заяви дипломатът и бивш заместник-външен министър Любомир Кючуков пред БНТ. Още: Колумбийският президент към Рубио: "Брат, да видим дали можеш да ме вкараш в затвора" (ВИДЕО)

КОЯ Е СИЛИЯ ФЛОРЕС - ЖЕНАТА ЗАД МАДУРО, КОЯТО НЕ Е ПРОСТО ПЪРВА ДАМА

Силия Флорес не беше просто първата дама на Венецуела. Съпругата на задържания от САЩ Николас Мадуро е една от най-влиятелните жени в правителството, а поддръжниците ѝ често я наричат "първият боец".