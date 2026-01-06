Във Венецуела ще действа "послушно правителство": Любомир Кючуков за нарушеното международно право

Венецуела като че ли обърна оптиката към международните институции и към международното право. След Украйна, Газа, сега Венецуела това, което наблюдаваме, е отрицание на международното право, на нормите, които то предполага и на практика се вижда, че новото нормално – това е правото на силния. Това заяви дипломатът и бивш заместник-външен министър Любомир Кючуков пред БНТ. Още: Колумбийският президент към Рубио: "Брат, да видим дали можеш да ме вкараш в затвора" (ВИДЕО)

По думите му американският президент Доналд Тръмп отмени принципа на равноправието.

Кючуков посочи, че това, което изглежда очевидно оттук нататък, е, че САЩ биха предпочели да не контролират Венецуела военно с присъствие на американски войски на терен, а да действа едно "послушно правителство".

След Куба, Колумбия, Иран и Гренландия - накъде?

Снимка: Getty images

След Куба, Колумбия, Иран и Гренландия, Кючуков не би сложил точка на желанията на Тръмп. Тук възниква въпросът има ли България позиция, защото изглежда някак си случващото се във Венецуела не е стигнало до ушите на българския външен министър, допълни дипломатът. Досега от МВнР по въпроса с Венецуела обявиха единствено кризисен телефон за наши сънародници, които търсят съдействие, защото са там: "При необходимост от съдействие, те могат да се обръщат към денонощния телефон на Дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 893 339 616."

Още: САЩ искат да контролират световния пазар на петрол: Колумбия и Куба започват да се страхуват

Според него България я устройва да няма позиция за случващото се във Венецуела. Непрекъснато убеждаваме целия свят, че нито принципи, ценности и прави са водещи, а водещи са геополитическите интереси, каза още Любомир Кючуков.

Журналистът Огнян Дъскарев добави, че международното право е нещо, което вече е имагинерно. „Като че ли има резултат от реакцията на блестящата акция на американската армия. Последното е, че Тръмп е одобряван от 44% като средна цифра от най-големите социологически агенции и не е одобряван от 53% отново от най-големите социологически агенции в САЩ“, отчете Дъскарев.

Той не смята, че в Гренландия ще се случи същото като във Венецуела. За Куба и Колумбия все още не е достатъчно ясно, по думите на Огнян Дъскарев.

Още: Специалист по сложни дела ръководи делото срещу Мадуро