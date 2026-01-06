"Загубих битката": Арх. Богдана Панайотова каза защо хвърли оставка

„Няма я политическата воля на кмета на София Васил Терзиев да защитавам онази визия и моя позиция, която исках да направя в администрацията, където исках да създам нов ред на работа, нови правила, да има реална администрация без поводи за корупционни схеми. Просто всичко това, което исках да го направя, си го заявих в началото, повярвах на кмета, че има същата мисия, но се оказа неговата визия различна от моята визия“. Toва заяви бившият главен архитект на София арх. Богдана Панайотова пред БНТ.

И поясни повече – причините и мотивите да подаде оставка са съвсем различни от това, което пиарите на кмета се опитали да публикуват. „Реално вчера ми беше петият работен ден след всички болнични, в които се убедих, че всички основания и всички причини, поради които се кандидатирах, исках и мислех, че можех да изпълнявам функциите на главен архитект“, каза тя.

Репресивен начин на работа, без политическа воля

Арх. Панайотова уточни, че е имала много идеи като главен архитект за изготвяне на нови наредби, за създаване на единни правила, за създаване на контрол върху районните администрации, да ги няма изключенията за големите инвеститори. „Загубих битката с всички. В тази битка, която си мислех, че е възможна и в която бях убедена за поста на главен архитект е била срещу всички. Никой не иска да има правила – още повече политиците. Всеки говори неща, които са популистки, но не са реални“, коментира тя.

Арх. Богдана Панайотова заяви, че не би повлияла и увредила визията на кмета, а е искала „нормална среща“. „Кметът с един СМС от Рио де Жанейро ми казва, че иска оставка, аз в болница и трябваше да бъда повикана, за да знам какво съм нарушила. Аз исках такава среща, но той не пожела“, разочарована е тя.

Арх. Панайотова заяви, че е свършила много неща и за презастрояването с промени в законодателството, но за съжаление пиарите на кмета не са видели входираните доклади. „Аз свърших много и бях тръгнала по правилния път“, защити се бившият главен архитект. И подчерта, че се е опитала да спре много проекти в самото им начало.

Арх. Панайотова сподели, че след като тя вече не е главен архитект на София, небостъргачът до бул. „Черни връх“ може и да го бъде.

Тя изтъкна още, че е била подслушвана от директора на дирекция „Правна“ в Столична община. „Не приемам репресивния начин на работа и с използване на пиарския капацитет на Столична община. Поради тази причина реших, без да натоварвам софиянци със заплати, да направя най-разумния ход – да подам оставка“, каза арх. Панайотова.

Според нея за новия временен главен архитект отговорност сега трябва да носи Столичния общински съвет.

Арх. Богдана Панайотова е била убедена, че има капацитета да се справи с много сложна задача, но се е убедила, че това е възможно, ако има политическа воля Тя се надява да стигнат политиците до извода, че само идеи не стигат, само виждания и визии не стигат, а е редно да има еднакво мислене на хора с опит.

