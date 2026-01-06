Такси за превалутиране на левове в евро? Банките с реакция

След като и в БНБ постъпиха оплаквания от граждани, че някои банки им искат такси, за да превалутират левове в евро, когато не са техни клиенти, Асоциацията на банките в България обяви, че не са установени такива практики. Припомняме, че по-рано днес (6 януари) БНР съобщи, че банки незаконно налагат такси върху обмена на левове в евро от 1 януари в зависимост от това дали посетителят има сметка в кредитната институция, или не.

Съгласно Закона за въвеждането на еврото в България през първите 6 месеца oт датата на въвеждане на новата валута банките обменят безплатно и в неограничено количество банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс.

Председателят на новосформирания координационен център за въвеждане на еврото Владимир Иванов каза на брифинг, че БНБ е уведомена за сигнали за отказ на банки да обменят валута на граждани, които не са техни клиенти, и на поставени ограничения от самите банки в обема на сумата, която може да бъде обменена. Централната банка се е заела с въпросните случаи.

Позиция

"Банките в България обменят банкноти и монети от левове в евро по фиксирания курс без никакви такси до края на месец юни", пише в съобщение до медиите на Асоциацията на банките в България. В него се посочва, че обмяната е без лимит, но за суми над 30 хил. лв. се изисква заявка 3 дни по-рано.

"При извършване на обмяната банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин. В същото време като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари банките могат да изискат попълването на определени декларации и бланки в съответствие с приложимата нормативна рамка", допълва асоциацията.