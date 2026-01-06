"Ако САЩ нападнат страна от НАТО, всичко ще приключи": Датският премиер с предупреждение за Гренландия

„Искам да е ясно, че ако Съединените щати изберат да нападнат военнополитически друга страна от НАТО, тогава всичко ще приключи. Включително нашето НАТО и следователно сигурността, която е осигурявана от края на Втората световна война“. За това предупреди датският премиер Мете Фредериксен в интервю за TV 2 в понеделник. Тя призова Тръмп да спре подобни заплахи.

Тревога в Европа

Официални лица от цяла Европа изразиха подкрепа за Гренландия, която, между другото, е част от датското кралство. Изненадващата операция на САЩ във Венецуела за задържане на президента Николас Мадуро и съпругата му предизвика сериозно безпокойство сред европейските лидери. Европейците все по-често се чудят дали Гренландия ще бъде следващата цел на Вашингтон, пише Politico. Изданието припомня, че президентът на САЩ Доналд Тръмп открито е заявил, че „Съединените щати се нуждаят от Гренландия“. Той обясни, че островът е обграден от руски и китайски кораби, което прави контрола върху него въпрос на националната сигурност на САЩ. В статията се посочва още, че Гренландия е самоуправляваща се територия, но формално е част от Кралство Дания.

Журналисти добавят, че Дания е обезпокоена от настояването на Тръмп за установяване на контрол над Гренландия след акцията на САЩ във Венецуела, при която беше задържан Николас Мадуро. Американският президент многократно е заявявал, че САЩ се нуждаят от острова за собствената си сигурност. А наскоро дори определи „срок за разрешаване на тази ситуация“: „Ще се тревожим за Гренландия след около два месеца. Ще говорим за Гренландия след 20 дни.“

Напрежението нарасна, след като съпругата на съветника в Белия дом Стивън Милър, Кейти, публикува в социалните мрежи карта на Гренландия с насложено върху нея американско знаме и надпис: „Очаквайте скоро“. Датският премиер Мете Фредериксен отговори на това, заявявайки, че Съединените щати нямат право да анексират нито една от трите държави, които са част от Датското кралство, включително Гренландия и Фарьорските острови. Освен това, ръководителят на гренландското правителство Йенс-Фредерик Нилсен подчерта, че островът не е за продажба.

Експерти, интервюирани от изданието, предполагат, че Вашингтон може да се опита да се възползва от политически изгоден момент през следващите месеци. Това би могло да се случи преди междинните избори в САЩ и 250-годишнината от американската независимост, която ще се отбележи на 4 юли. Прогнозира се, че това може да не е военна операция, както в случая с Венецуела, а мащабна кампания за политическо влияние.

Муджтаба Рахман, ръководител на европейския отдел в Eurasia Group, не изключва възможността САЩ да използват широк набор от инструменти, от натиск до опити за влияние върху местните елити.

"Гренландия е съюзник на САЩ"

Европейската комисия предупреди, че въпроси, свързани със сигурността, не трябва да се използват като претекст от Съединените щати за анексиране на Гренландия, предаде ДПА. "Бихме искали да напомним на всички, че Гренландия е съюзник на САЩ и също така попада под защитата на НАТО", заяви днес говорителка на ЕК на пресконференция в Брюксел.

"ЕС е солидарен с Дания и Гренландия. Гренландия е автономна територия в рамките на Кралство Дания и всякакви промени в нейния статут са изцяло въпрос към гренландците и датчаните", заяви говорител на върховния представител на ЕС за външната политика Кая Калас.

