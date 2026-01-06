Спасение от смъртта? САЩ създадоха ваксина срещу ефекта на фентанила, у нас "замитаме" жертвите

Ваксина, която блокира ефекта на фентанила, включително при свръхдоза, ще влезе в клинични изпитвания върху хора през следващите месеци, което може би ще отвори пътя към първото проактивно лечение на зависимостта от употребата на наркотици. Първите изпитвания ще се фокусират върху оценката на безопасността на ваксината, която първоначално е разработена с финансиране от Министерството на отбраната на САЩ. Ваксината е тествана преди това върху плъхове и е показала обещаващи резултати. Сега тя е лицензирана от стартиращата компания ARMR Sciences, която ще започне да набира пациенти за клинични изпитвания от фаза I в Нидерландия през 2026 г., като стартира през януари или февруари, пише "Live Science".

"Нашата цел като компания е да елиминираме смъртоносността на доставките на наркотици", заяви Колин Гейдж, съосновател и главен изпълнителен директор на ARMR. "Искаме да постигнем това, като се борим с основната причина не само за зависимостта, но и, очевидно, за предозирането."

Фентанилът в България

България не е подмината от разпространението на фентанил и в страната има все повече жертви на този изключително силен наркотик. По официални данни на МВР, както и по информация на различни организации, които работят с наркозависими, като "Розовата къща", все повече хора по улиците употребяват този опиоид и все по-често се залавят контрабандни пратки на границите ни.

В края на 2025 г. стана ясно, че лекарството Налоксон спрей, чрез което може бързо да се стопира ефектът на фентанила и така да се спасяват човешки животи, дори не е регистрирано у нас. Намира се единствено в спешните центрове в България и при екипите на Бърза помощ, като там е в инжекционен вариант.

У нас често починалите от свръхдоза не са подложени на аутопсия, тък като такава се извършва само при видими следи от насилие или при изрично желание на роднините на починалия, които са готови и да заплатят за нея. "Диагнозата обикновено е белодробна недостатъчност или нещо подобно.", каза през ноември Юлия Георгиева от "Розовата къща".

Припомням, че през януари 2025 г. в специален материал в Actualno.com обърнахме внимание, че разпространението на фентанил в България вече може да се смята за масово. Тогава разговаряхме с Юлия Георгиева, която обърна внимание, че в болниците липсва Налоксон, който може да спасява животи.

Да, фентанилът е световен проблем, който взима все повече жертви. Но докато в Европа и САЩ има Налоксон, който все пак спасява животи, а скоро ще започне тестването и на ваксина, то в България проблемът сякаш продължава да се "замита под килима". Но колко трупа може да се скрият под същия този килим, преди цялото ни общество да започне да се спъва в тях?

Как действа ваксината?

Ваксината действа, като не позволява на фентанила да достигне мозъка, превръщайки молекулата в мишена на имунната система. Фентанилът е синтетичен опиоид с ефект 50 пъти по-силен от този на хероина. Опиоидите, наричани още наркотици, действат като се свързват с опиоидните рецептори в мозъка и гръбначния мозък, предизвиквайки промени в сигнализирането на нервните клетки, които предотвратяват болката и могат да създадат еуфорично състояние.

Но тези опиоидни рецептори се намират и в частта от мозъка, която контролира дишането, така че фентанилът може да намали дишането до смъртоносна степен, ако се използва в прекомерни количества. Доза от 2 милиграма фентанил – с обем, колкото няколко зрънца сол – може да бъде фатална, според Агенцията за борба с наркотиците (DEA).

Ако човек, претърпял предозиране с фентанил, бъде лекуван с налоксон (известен още и като Narcan) достатъчно бързо, тези ефекти могат да бъдат обърнати. Този антидот също се свързва с опиоидните рецептори, като така блокира ефектите на фентанила. Ваксината на ARMR използва различен подход: тя действа в кръвоносната система, преди лекарството да достигне мозъка. "Това би било първото лечение, което не действа върху опиоидния рецептор", каза Гейдж пред "Live Science".

Какво съдържа ваксината?

За да попречи на фентанила да достигне мозъка, имунната система трябва първо да разпознае лекарството. Но фентанилът е малка молекула, а не патоген като вирус, и имунните клетки не реагират естествено на неговото присъствие. За да стимулират имунния отговор към фентанила, Колин Хейл от Университета в Хюстън, съосновател и научен съветник на ARMR, и неговите колеги трябва да свържат опиоида с нещо друго.

Те избират деактивиран дифтериен токсин, наречен CRM197, съединение, което вече се използва във ваксини на пазара; след деактивирането си токсинът вече не е токсичен, а помага за предизвикване на имунна реакция. За да засилят още повече тази имунна реакция, те добавят и dmLT - съединение, дестилирано от токсини, произвеждани от бактерията Escherichia coli. Това модифицирано съединение само по себе си не е токсично и е тествано при хора в проучвания на други, все още неодобрени ваксини. Тези два компонента са прикрепени към синтетична част от молекулата на фентанила, която сама по себе си не може да предизвика еуфория или облекчаване на болката.

Когато имунната система срещне тази комбинация от фентанилови фрагменти - CRM197 и dmLT, тя създава антитела, които реагират на истинския фентанил. Тези антитела се свързват с опиоида, като го предпазват от преминаване през защитната мембрана на мозъка – кръвно-мозъчната бариера – и след това го изчистват от тялото.

В проучвания с плъхове ваксината блокира проникването на фентанила в мозъка на гризачите и също така блокира действието на лекарството да потиска дишането и да причинява предозиране.

Как се тества ваксината?

Досега проучванията върху ваксината са проведени върху гризачи, въпреки че dmLT и CRM197 са тествани до известна степен и вече се използват в други ваксини за хора. Протоколът при плъхове е да се даде начална доза от ваксината с фентанил, а след това подсилващи дози три и шест седмици след първата доза, каза Хейл пред "Live Science". "Най-дългият период, през който сме наблюдавали животните в нашите проучвания, е около шест месеца и видяхме пълна блокада на ефектите на фентанила шест месеца след първоначалната ваксинация", каза Хайле. "Остава да се види как това ще се отрази на "човешките години", отбеляза той, но лабораторните плъхове живеят общо няколко години, така че изследователите смятат, че ваксината ще действа дълго време при хората.

Първите клинични изпитвания върху хора, които ще започнат в началото на 2026 г., ще включват 40 души и ще се фокусират върху откриването на евентуални проблеми със сигурността на ваксините, като нежелани или опасни странични ефекти. Изследователите ще вземат и кръвни проби от участниците, за да се уверят, че ваксината стимулира създаването на антитела срещу фентанила.

Ако тези фаза I изпитвания са успешни, следващата стъпка ще бъде фаза II изпитвания за тестване на ефикасността на ваксината — колко добре ваксината блокира ефектите на фентанила. В тези изпитвания не само ще се проследяват нивата на антитела във времето, но на някои участници ще се дават и безопасни дози фентанил, използван за облекчаване на болката при медицински процедури. Това ще се прави под строг контрол, за да се провери дали ваксината действа в присъствието на лекарството.

Има ли потенциални недостатъци на ваксината?

Фентанилът има легитимни медицински приложения като обезболяващо средство, особено в спешни ситуации. Едно от притесненията относно ваксината е, че хората, които я приемат, ще загубят тази възможност за облекчаване на болката. Въпреки това, антителата, създадени от ваксинацията, не се свързват с други опиоиди – като морфин, оксикодон или метадон – или с други средства за облекчаване на болката, каза Хейл. Това означава, че има алтернативи, ако хората, които се ваксинират, се нуждаят от облекчаване на болката в бъдеще.

Лекарството също не взаимодейства с бупренорфина - лекарство, използвано за лечение на разстройство, свързано с употребата на опиоиди, като намалява симптомите на абстиненция и глада. Хейл каза, че той и неговият екип в момента тестват ваксината в комбинация с налтрексон - неопиоидно лекарство, което също се използва за блокиране на ефектите на опиоидите при лечението на употребата на вещества.

"Теоретично е възможно да се приеме достатъчно количество фентанил, за да се преодолее производството на антифентанилови антитела в организма", каза Хейл. Въпреки това, като се има предвид че ваксината блокира еуфоричните ефекти на фентанила, той очаква, че хората, които искат да се откажат, няма да бъдат мотивирани да се опитват да я заобиколят. "Искаме хората, които искат да се откажат, да не употребяват наркотика", каза той. "Това ще им даде възможност да осъзнаят, че няма да получат еуфория от този наркотик и че няма смисъл да го приемат повече."

Кой може да има полза от ваксината срещу фентанил?

Гейдж предполага, че един от пазарите за ваксината биха могли да бъдат спешните екипи, загрижени за случайно излагане на фентанил. Тази загриженост се е увеличила през последните години с разпространението на невярна информация за фентанила, пишат от "Live Science".

"За яснота: ако фентанил попадне върху кожата ви чрез случайно излагане – например, ако докоснете предмет, който е бил изложен на наркотика – той няма да се абсорбира през кожата. За значимо абсорбиране през кожата е необходим директен контакт с наркотика в продължение на часове или дни. Въпреки това, ако спешен медицински техник или полицейски служител докосне наркотика с ръцете си и след това докосне устата или очите си, той може да почувства някои от аналгетичните или облекчаващи болката ефекти на наркотика", каза Хейл.

Ваксината може да бъде и "допълнително средство в набора от инструменти" за хора с разстройство, свързано с употребата на опиоиди, каза Гейдж. Комбинирането на ваксината със "силна" когнитивно-поведенческа терапия, вид терапия чрез разговор, и подкрепа от общността може да бъде "изключително полезно за хора, които просто търсят още един спасителен колан, за да се оправят", каза той.

Накрая, ваксината може да бъде полезна за хора, които употребяват по-малко смъртоносни наркотици – като кокаин, стимуланти или болкоуспокояващи, които купуват на черния пазар. Причината е, че тези наркотици все по-често се смесват с фентанил, което означава, че хората могат да получат свръхдоза, без дори да знаят, че приемат опиоид. "Имах двама близки приятели от детството, които починаха от свръхдоза фентанил", каза Гейдж. "Нито един от тях не го е търсил."

Според предварителни данни се оценява, че през 2024 г. в САЩ над 48 000 души са починали от предозиране с опиоиди. Вероятно поради този висок брой смъртни случаи, ранните проучвания показват, че както хората с личен опит с разстройство, свързано с употребата на опиоиди, така и широката общественост гледат положително на евентуална ваксина срещу фентанил. Времето ще покаже как ще се представи новата ваксина в клиничните изпитвания върху хора, но ако в крайна сметка бъде одобрена, тя може да се превърне в първото по рода си средство срещу смъртните случаи от предозиране.