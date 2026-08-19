"Накърнява обществото и националната гордост": Отказаха регистрирането на търговска марка "Bangaranga"

Патентното ведомство е отказало да регистрира търговска марка с името Bangaranga. Решението на институцията е публикувано на 5 август в отговор на една от седемте подадени заявки пред звеното. От останалите общо пет са били или оттеглени, или отказани заради неплатена такса. В мотивите за решението си сега Патентното ведомство обяснява, че след историческия триумф на DARA на "Евровизия" с песента ѝ Bangaranga думата се е превърнала в нов термин или жаргон, който в съзнанието на българските потребители буди въодушевление, колективна радост и национална гордост.

Според мотивите на Патентното ведомство използването на Bangaranga в търговска дейност би довело до омаловажаване на националното постижение и посягане на националната гордост, и накърняване на чувствителността на българското общество.

Решението на Патентното ведомство е по искането на дружеството "Нутренд България", вносител на хранителни добавки, спортни дрехи, аксесоари и здравословни храни, пише "Дневник". То е поискало да регистрира марката за диетични добавки, козметика и други.

Още: ДАРА отвори вратите към света, но държавата обръща гръб на българската музика

Снимка: Actualno.com

За отказа си Патентното ведомство се позовава на текст от Закона за марките и географските означения, според който "не се регистрира марка, която противоречи на обществения ред или на добрите нрави". Цитираната разпоредба отразява текст от Парижката конвенция срещу регистрацията на марки "противни на морала или обществения ред".

В мотивите си регулаторът отчита успеха на DARA на "Евровизия" и значението ѝ за България като припомня, че песента "достигна престижни позиции в класациите на "Билборд" и привлече вниманието на "световната музикална индустрия и широка международна аудитория". Тя припомня, че това е първият успех за България на конкурса, при това категоричен, а наименованието на песента вече е "емблема на страната, символ на най-големия културен успех в Европа за последните години".

Още: DARA изпревари Азис: "Bangaranga" стана най-слушаната българска песен

"Успехът от представянето на страната се възприема като национално постижение, а наименованието "Bangaranga" придобива изключително широка обществена известност и разпознаваемост сред българската общественост", обяснява в решението си Патентното ведомство и допълва, че използването ѝ в търговската практика е "злоупотреба с чувствата на потребителите и обезсилване на положителния заряд и символиката, която думата носи за българското общество".

Заявление за европейска марка с хазартен уклон

Заявления за запазване на марката на песента бяха подадени в първите дни след историческия успех на DARA. Първото заявление в Патентното ведомство бе подадено от бизнесмена Филип Харманджиев, който бързо след това го оттегли. Такива бяха подадени и от още пет фирми, на четири от които имената остават неизвестни, защото така и не са заплатили нужната такса. Предстои Патентното ведомство да вземе решение и за заявлението на дистрибутора на бързооборотни хранителни стоки "Клио комерс".

Извън документите в Патентното ведомство заявления бяха подадени и пред европейската служба EUIPO за регистрация на европейска търговска марка като едно от тях е за хазартна дейност. Заявлението бе подадено от разработчика на хазартни игри "Пате плей" ЕООД, чийто краен собственик е Георги Папазки, който заедно със своя брат Валтер Папазки притежават няколко от големите компании в хазартната индустрия в България, както и футболния клуб ЦСКА.

При обявяването на заявлението името на компанията все още не бе известно, а само че марката ще бъде използвана за игрални автомати, чипове за хазартни игри и други услуги от хазартната сфера. Известно бе и че името на представителя ѝ - юристът Ралица Заякова-Крушкова. Тя е регистрирала още няколко марки, сред които и на онлайн казиното "Бетвам", чийто краен собственик отново е Георги Папазки.

По заявлението за европейска марка за хазарта решение все още няма като до началото на октомври все още могат да бъдат направени възражения.

За решението на българското Патентно ведомство съобщи адвокат Диана Попова, която още при подаването на заявлението от хазартната компания в дните след победата на DARA обясни, че това е недобросъвестно заявяване с конкретни правни последици. Тогава тя даде пример с делото "Неймар", при което португалски гражданин регистрира името на футболиста като марка дрехи, но след решение на Съда на Европейския съюз бе заличена.